VIVA-fit: Gymmen is winnen

Apenkooien, trefballen, bok springen en basketballen… het ouderwetse gymmen is jouw sport als je van veel afwisseling en lol houdt.

1. Terug naar school

Het was je hoogtepunt van de week of de les waarvoor je het liefst ziek meldde vroeger: gymnastiek. Dat ene uurtje sport per week, heeft veel invloed op hoe vaak en hoe graag je anno nu nog in beweging komt, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Werd je als laatste gekozen voor spellen en was je niet een van de sporty spices van de klas, dan is de kans groot dat je nu niet vaak in de sportschool te vinden bent. Kijk je met veel plezier terug op de gymlessen waar apenkooien, trefballen en bok springen de hoofdrol speelden, dan is het vrij waarschijnlijk dat je nu nog steeds graag beweegt. Voor deze nostalgie kickers past de ouderwets gymmen sporttrend helemaal in hun straatje.

2.Variatie en fun

Word je in een sportschool ongelukkig en vind je standaard les vrij snel saai worden? Bij ouderwets gymmen spelen twee woorden de hoofdrol: variatie en fun. Iedere gymles bestaat uit verschillende onderdelen en is ook iedere week anders. Bovendien beleef je heel veel lol omdat je je inner child weer aanboort. Springen, klimmen, touwtrekken, klauteren; wanneer heb je dat nou voor het laatst gedaan? Met gymnastiek verbrandt iemand van 70 kilo zo’n 235 calorieën per uur. Ook train je je coördinatie, je flexibiliteit en je afhankelijk van wat je doet tijdens je les je arm-, been, buik- en (lach)spieren.

3.Gymmen in de herkansing?

Is het een goed idee om gymmen een tweede kans te geven als je met minder plezier terugdenkt aan die sportles van vroeger? Als het aan Olympisch turnkampioen Epke Zonderland ligt wel, hij nam afgelopen zomer een pop-up-apekooi mee naar de Hanzehogeschool. Epke: ‘Bewegen is belangrijk voor iedereen, of dat nou sporten is of meer op spelenderwijs. Belangrijk is dat je er veel plezier bij hebt, dan hou je het ook langer vol. En dit is een leuke en toegankelijke manier voor iedereen – sportief of niet – om lekker actief bezig te zijn.’

4.Waar kan ik dat doen?

ApenkooiGym heeft het ouderwetse gymmen in Nederland nieuw leven ingeblazen. Ze zijn inmiddels te vinden in Utrecht, Groningen, Breda, Haarlem, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Een proefles kost € 5,95, een losse les € 7,95 en er zijn strippenkaarten, kijk op apenkooigym.nl. Ook organiseren ze regelmatig speciale events zoals ‘glow in the dark’ apenkooien. In Nijmegen kun je bij degymles.com een gratis proefles volgen, kost een losse les € 9,50 en zijn er strippenkaarten. Bij de gymlesamsterdam.nl betaal je € 6,- voor een proefles en € 7,50 voor een losse les.

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-48-2019. Dit nummer ligt t/m 3 december in de winkel of bestel je online via onderstaande link.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Getty Images