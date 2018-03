VIVA kijkt Wie is de mol? aflevering 9 – Waarin Olcay een paal omver rijdt en Ruben de kofferbak niet snapt

Enorme telescopen, drie gammele Lada Niva’s en de allerlaatste test die ook nog een opdracht blijkt te zijn: de finale van Wie is de mol? was er eentje voor in de boeken. Kim van Weering praat je bij.

Oppassen: spoilers vanaf hier!

Daar sta je dan. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier! De finale van Wie is de mol? Een avond waarop je als kijker wéét dat je in deze aflevering precies niks te weten komt, maar er toch vurig op hoopt. Waarop je met zo’n ‘potverdorie nee dit kan het einde niet zijn-gevoel’ achterblijft om klokslag half 10.

Ik moet eerlijk bekennen: na de exit van Simone ben ik officieel de draad kwijt en weet ik gewoon écht niet meer wie ik moet verdenken. Is het dan Olcay die vorige week zanggroepje 5 nog even wilde koppelen aan een ander groepje? Of Jan die bij het raften uit de boot sprong en zo heel veel tijd verloor? Of is het anders Ruben de behaarde satéprikker?

De aflevering heet ‘finalist’. Opvallend: Olcay is de eerste die dat woord uitspreekt. Samen met Jan en Ruben proost ze met wijn in een enorm bierglas op dé finale. En nog een keer op Simone want ‘het was haar ook zo gegund’. Ja ja…

Bij de eerste opdracht moeten ze de maan zoeken. Het wachten is op E.T., maar die kwam niet. Ruben vindt het vet. Olcay snapt er geen ster van. Jan voelt zich vereerd dat ze – naast een portofoon – ook een zaklamp meekrijgen. Hij is op dreef en loopt al snel tegen een ‘puist van een telescoop’ aan. De telescoop vinden is één, het enorme ding aan de praat krijgen twee. Jan kan net een gloeilamp indraaien en vraagt zich af of het hem wel gaat lukken.

Ruben snapt de telescoop niet helemaal en sloopt ‘m per ongeluk. Uiteindelijk lukt het hem wel om de maan te vinden en hij vindt het niet te geloven. Olcay vindt het een van de meest bijzondere dingen ooit en wil zelf ook zo’n telescoop. Zelfde formaat alstublieft. Ze wordt er helemaal een beetje emotioneel en euforisch van. Eind goed al goed: de maan wordt drie keer gevonden. Resultaat: € 1000,- in de pot.

Verwarring, verwarring, verwarring alom. Is Jan dan de mol? Hij vond de telescoop als eerste maar de maan als laatste, als ‘finalist’ dus.

In opdracht twee krijgen alle drie de kandidaten een eigen Lada Niva en een uur de tijd om de juiste puzzelstukken te vinden. Dat loopt – verrassend – helemaal in de soep, al vindt Jan het allemaal vrij easy peasy. Ruben krijgt de motorkap niet open (echt, dat was mij zelfs gelukt). Als die man de mol niet is, heeft hij gewoon echt twee linkerhanden. Spanbanden niet snappen is nog tot daar aan toe, maar niet weten hoe de motorkap open gaat? Verdacht.

Jan heeft Ruben helemaal door en brengt Olcay op de hoogte van de situatie. Olcay zelf sloopt op haar beurt de handrem en rijdt even over het paaltje met puzzelstukjes heen. Dan weet ze niet meer wat A en B is, terwijl het er toch echt op lijkt dat een puzzelstuk nog gewoon aan de paal vastzit? Ruben heeft maar drie puzzelstukjes en vindt nummertje vier later vrolijk op de motorkap. Ook vrij bijzonder.

De batterij van de porto van Olcay is leeg, het begint te regenen en de drie finalisten staan er wat troosteloos bij. De puzzel is bij lange na niet af. Geen geld in de pot. Art wenst ze ‘nog meer succes’ dan deze opdracht voor de finale toe. Jan doet nog even een demonstratie ‘kofferbak openen’ voor Ruben.

Voor de bonte avond hebben ze alledrie hun meest fancy outfit aangedaan. Onder het genot van een borrel nemen ze alle hoogtepunten van de afgelopen even door. Heerlijk, kan ik nog een keer genieten van alle ‘oude’ beelden. Jan noemt het paragliden, Ruben de opening van het spel waarbij ze erachter komen dat ze zich allemaal in een andere stad (en land) bevinden. Daar valt me ineens iets op aan de reactie van Olcay: is ze met stomheid geslagen of vergeet ze daar te acteren als Jan vraagt waar in Kiev ze zijn?

Dan dan is het tijd voor de allerlaatste test van WIDM 2018 die tegelijkertijd ook nog eens een opdracht blijkt te zijn. En die opdracht begint met – verrassend – hele spannende muziek. Als in: echt spannend. Kan de muziek-uitzoeker van dit programma ook niet een award krijgen?

Vandaag is het ieder voor zich. Elke kandidaat kan drie routes lopen: regelrecht naar de test, een omweg naar de test maar mét € 2500,- extra in de pot en route drie – de langste – waarbij je oog in oog komt te staan met de mol. Jan trapt af en wil geld. In een ferme draf rent hij rond en zweet meteen als een otter. Volgens Jan is Ruben de mol, dus we krijgen nog wat fijne ‘molacties’ van de muzikant te zien.

Dan is het de beurt aan Olcay. Ze is zenuwachtig, loopt te klunzen en het is complete chaos in haar hoofd. Ze gaat voor zekerheid: de test dus – zonder omweg en extra geld, maar ze ziet nergens pijlen. ‘Ik weet toch wie de mol is?’ zegt ze heel vragend. Ook zij verdenkt Ruben en dus zien we nog meer ‘molacties’ van hem. Ruben die geld in z’n zak heeft, Ruben die loopt te klooien met pakketjes in de trein. Maar als het Ruben is, dan ligt het er nu toch te dik bovenop en hebben ze volgende week in het Vondelpark helemaal geen beelden van Ruben meer over?

Ruben mag als laatste richting de test. Bij hem krijgen we het praatje van Art niet te zien of te horen. Is hij dan de ‘finalist’, de laatste man die de toren beklimt? (Even tussendoor: die muziek is trouwens echt niet te doen als je alleen thuis bent – het lijkt wel een thriller.) Hij wil het risico wel nemen om wat tijd te verliezen en rent de binnenplaats over terwijl je ‘m ‘Waar is dat geld?’ hoort hijgen. Zijn mol is Jan.

Dan eindigt de aflevering met een geweldige ringcompositie richting aflevering 1. De drie kandidaten komen aan in een hotelkamer waar de televisie aanstaat en Art na een tijdje op beeld verschijnt. Jan gaat angstig zitten, Ruben moet al lachen als-ie aankomt. Olcay is volledig in het zwart gekleed mét bijpassende zonnebril. Is zij de mol? Juist omdat we van haar nog geen beelden ‘als mol’ hebben gezien? En waarom heeft ze anders die zwarte vrijstelling aan Stine gegeven?

Pas in Nederland krijgen de kandidaten (en wij) het antwoord op die ene vraag: Wie. Is. De. Mol? Ik heb kippenvel van m’n kleine teen tot m’n oorlel. Conclusie: ik weet het écht niet, maar over 154 uur ein-de-lijk wel.

PS: deze Tweet vond ik super grappig: