VIVA.nl primeurt trailer Alles voor elkaar (+ WIN tickets voor de première!)

Voor een lekkere romcom zijn we altijd te porren. Vandaar dat we ook zo blij zijn dat er weer een Nederlands exemplaar aan zit te komen: Alles voor elkaar. Op VIVA.nl mogen we vandaag de trailer van de film primeuren!

Alles voor elkaar vertelt over vier Rotterdamse hartsvriendinnen, Sena (Maryam Hassouni), Nicole (Sarah Chronis), Lina (Esmée van Kampen) en Vanessa (Yootha Wong-Loi-Sing). Op de dertigste verjaardag van een van de vriendinnen worden ze geconfronteerd met een filmpje uit hun middelbare schooltijd. Pijnlijk is de realisatie dat ze hun verwachtingen van toen niet echt hebben waar gemaakt. Sterker nog: zowel qua carrière als op liefdesvlak staan ze totaal niet waar ze hadden gedacht dat ze nu zouden zijn. In enigszins beschonken toestand besluiten de vier dat het hoog tijd is daar verandering in te brengen en willen ze elkaar helpen om hun tienerdromen alsnog waar te maken. Maar juist die extra zetjes waarmee ze elkaar over hun grenzen duwen, zorgen ervoor dat hun doelen steeds verder uit het zicht raken. De keuzes die ze maken blijken zelfs voor meer ellende, verwarring en moeilijke keuzes te zorgen. Daarbij ligt er nu een enorme bom onder de jarenlange vriendschap. Zijn de vier meiden misschien beter af zonder elkaar? En hoe krijgen ze hun leven weer terug op de rit voordat de volgende vriendin dertig jaar wordt?

Vanaf 12 oktober draait Alles voor elkaar in de bioscopen.

