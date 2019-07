Alle regenboogtrossen mogen los, want dit jaar vaart VIVA mee tijdens de Amsterdam Canal Pride op 3 augustus 2019. Dat wist jij natuurlijk allang, maar wat je nog niet weet is waar je ons allemaal kan volgens tijdens deze dag. Dat wil je, want onze bomvolle boot is van bakboord tot stuurboord gevuld met dj’s, surprise acts en liters drank en gezelligheid.

Volg VIVA

In een wereld die van #fomo aan elkaar hangt, zijn wij de kwaadste niet en dus kun je ons overal volgen tijdens de Amsterdam Canal Pride. We hebben immers #nietsteverbergen. Zo zijn we, graag gedaan.

Opvallen doen we met onze VIVA boot zeker en daar willen we iedereen uiteraard van laten meegenieten. We verklappen nog niet te veel, maar het thema ‘poes’ zie je in alle kittigheid overal voorbij komen. Mocht je nou niet door de straten van Amsterdam wandelen en ons vanaf de kade spotten, dan kun je ons zaterdag hier vinden.

Kijk live mee naar de Amsterdam Canal Pride

NPO zendt dit jaar van 12.30 tot 16.00 de Pride in Amsterdam live uit. Dus kan je er niet in levende lijve bij zijn, dan knal je gewoon je tv of laptop aan volg je alle hoogtepunten hier de hele dag.

Volg hier de Amsterdam Canal Pride live

Instagram @Viva_NL

Uiteraard doen we ook zelf live verslag van onze boottocht door de Amsterdamse grachten. Genoeg pracht en praal om live te verslaan op onze social kanalen.

Van de hysterische voorbereidingen en de allereerste meters met de boot tot de in confetti gedoopte mooie mensen die staan te springen op het dek. Je kan van alles meegenieten via ons Instagram-account.

VIVA GIF’s

We willen weten hoe jij dit jaar de Amsterdam Canal Pride beleeft. Dus deel je glamoutfit met ons, stuur je leukste foto’s in en vergeet ons niet te taggen of de hashtag #VIVAPRIDE te gebruiken zodat we jou kunnen vinden. En om de dag extra speciaal te maken, kun je sinds kort speciale VIVA-gifjes gebruiken alsof het je lieve lust is.

Gifjes? Ja, sinds kort heeft VIVA haar eigen gifjes die je kan gebruiken in je eigen Instagram-stories. Hoe je ons vindt? Ga naar de gifjes-functie in je stories, zoek op vivanl of vivapride en je vindt ons. De keuze is reuze!

Aftellen

En voor nu? Is het aftellen geblazen. Wij kunnen niet wachten en zijn druk bezig onze boa’s af te stoffen en onze glitters van zolder te halen. We zien je daar! O ja, spot je onze boot en weet je de mooiste foto te maken? Mail, stuur je foto per postduif of slide in onze DM via ons Instagram-account en maak kans op een Pride Pretpakket. Of houd onze website in de gaten, want vanaf maandag 5 augustus kun je ook op VIVA.nl meedoen met deze hele leuke winactie. Wat zijn we gul hè?

Bestel VIVA’s pride-editie of kies je eigen cadeau bij een abonnement

Wil je ons VIVA Pride nummer lezen? Je kunt hem hier bestellen.

Langer van VIVA genieten? Dat kan natuurlijk ook. Bij een VIVA abonnement van 26 nummers kies je nu je eigen cadeau. Je kunt daarbij kiezen uit de Rianne S Classique Vibe Pride Purple of de Cheetah bum-bag van My Jewellery. Check hier snel de actie.