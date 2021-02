VIVA’s 5 Favorites: 5x de fijnste dingen om je huis mee te stylen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x leuke dingen voor in je huis van Guts & Gusto.

1. Kussen Lieke

Er is niks leukers dan je huis decoreren met leuke, schattige sierkussentjes. Hoe meer hoe beter! Dit mooie lichtgrijze sierkussen kan dan ook zeker niet ontbreken bij jou thuis op je bank!

Het kussen Lieke is te koop bij Guts & Gusto voor €29,99

2. Vaas Rosalie

Deze lichtroze vaas is gemaakt van gekleurd glas en heeft een leuk en speels reliëf design. Door zijn mooie vorm past hij perfect in ieder interieur! Psst.. Wist je dat hij ook in het donkerblauw te koop is?

De vaas is te koop op Guts & Gusto voor €24,99

3. Antiek schaaltje

Dit schattige, crèmekleurige, antieke schaaltje is super leuk als decoratie voor bij je make-up tafel. Het is super handig plekje om sieraden in te bewaren en het schaaltje heeft ook nog een handvat.

Dit leuke antieke schaaltje is te koop bij Guts & Gusto voor maar €12,99

4. Lantaarn Zoe

De donkere dagen beginnen gelukkig alweer wat lichter te worden. Toch kan ’s avonds gezellig een kaarsje aan steken nooit geen kwaad. Deze lantaarn heeft een mooie industriële look en creëert een gezellig sfeertje in jouw huis.

Deze lantaarn is te koop op Guts & Gusto voor €16,99

5. Waxinelichthouder Olga

Deze leuke, schattige, lichtroze waxinelichthouder met reliëf design geeft sfeer aan je huis. Hij past gemakkelijk in ieder interieur door de neutrale kleur. Steek ’s avonds lekker een kaarsje aan!

Deze waxinelichthouder is te koop bij Guts & Gusto voor €7,99

Korting

Wil je jezelf ook trakteren op iets gezelligs? Wij hebben een unieke kortingscode voor alle VIVA-lezeressen! Met VIVANL15 krijg je 15% korting op de nieuwe collectie en dit is geldig t/m 21 februari 2021. De code is niet geldig in combinatie met andere codes/acties.

