VIVA’s Vijf: van de ideale zonnespray tot heerlijke paas-muesli

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. Ongeneeslijk positief? Béter wordt het niet

Chermaine van Weelderen, auteur van ‘Ongeneeslijk Positief’ en lifestylist, organiseert voor stoere en sprankelende vrouwen een event waarbij de superkracht van positief denken op het creëren van oneindige mogelijkheden voorop staat. Kun je wel wat extra energie gebruiken? Klik hier voor meer informatie en voorinschrijving met korting; gebruik jouw kortingscode Viva5.

2. Pasen met mymuesli

Maak je Paasfeest compleet met de Limited Editions van mymuesli. De kleurrijke kokers staan prachtig op elke paastafel en de smaken zijn overheerlijk. Laat je inspireren voor je eigen paasbrunch of maak anderen blij met de Paas Granola, de Paas Mini’s of de geschenksets van mymuesli. De Paas-Editie is verkrijgbaar via www.mymuesli.nl.

3. Romans

Op 26 april brengt Just Film Distribution de aangrijpende dramafilm Romans naar de Nederlandse bioscopen. Romans is de tweede film van de gebroeders Shammasian en gaat diep in op het mentale trauma van kindermisbruik en de nasleep daarvan. Orlando Bloom zet op indrukwekkende wijze de rol van Malky neer, een hardwerkende man die worstelt met psychische problemen omdat hij op jonge leeftijd seksueel is misbruikt door zijn priester. Kan hij voor eens en altijd afscheid nemen van zijn demonen, wanneer hij hulp krijgt uit onverwachte hoek?

4. Ideal Soleil Zonnespray

Bescherming van je gezicht en lichaam. Hoge UV-bescherming met een fris, schoon en comfortabel gevoel, zonder kleven of vet aanvoelen en zonder witte strepen. Deze formule is verrijkt met hyaluronzuur van natuurlijke oorsprong om de huid te hydrateren. Bestel hem hier.

5. Beleef een Eggciting Easter met de heerlijke Paas chocolade van Australian

Van handgemaakte Dodo eieren met gekarameliseerde noten tot aan luxe paaseitjes met verrassende vullingen zoals frisse limoncello, zoete framboos, zachte koffie en romige gianduja. Het divers assortiment van deze eggclusive collectie zal iedereen zonder twijfel verleiden. Want wie wil er nu niet zijn mandje vullen met deze heerlijk eitjes?!

