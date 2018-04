VIVA’s Vijf: van het bevrijdingsfestival in Amsterdam tot het nieuwe programma ‘Guess Date’ op Concentrate Velvet

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. Het is maar een fase, de bundel!

VIVa’s blogger Sophie heeft een bundel uitgebracht. Eerst waren er de columns voor Viva Mama, toen kwam de theatervoorstelling Het is maar een Fase – gebaseerd op die columns. En nu is er een bundel verzamelde columns, naar aanleiding van de succesvolle theatervoorstelling. Met volledig nieuw materiaal! Met eerlijke, humoristische en soms ook rauwe columns over zwanger worden, bevallen en het moederschap. Bestel hem hier.

2. ‘Guess Date’ op Concentrate Velvet

Iedereen heeft tijdens de eerste ontmoeting een bepaalde indruk van een persoon, voornamelijk op basis van het uiterlijk. We stoppen iemand automatisch in een hokje. Dit gebeurt vooral tijdens het swipen op datingapps, maar natuurlijk ook tijdens een echte date. In het nieuwe datingformat ‘Guess Date’, vanaf zondag 29 april om 16.30 uur op Concentrate Velvet, zijn per aflevering twee singles te zien die voor het eerst met elkaar op date gaan. Voordat zij zich daadwerkelijk aan elkaar voorstellen mogen zij niets zeggen, maar moeten zij opschrijven wat voor een persoon zij denken dat er tegenover hen zit. ‘Guess Date’ is vanaf zondag 29 april om 16.30 uur te zien op Concentrate Velvet. Klik hier voor een fragment.

3. Be So Happy: (vegan) beauty- en voedingssupplementen

Lekker eten, energie voor tien en toch gezond bezig zijn? Met het gloednieuwe merk Be So Happy kan het allemaal. Be So Happy wil jou helpen om op de allerbeste manier jouw meest ‘happy’ zelf te zijn. Hoe dat kan? Met de Fit & Shape producten krijg je in de juiste verhoudingen eiwitten en vezels binnen. Zo voel je je langer verzadigd en behoren sugar cravings tot de verleden tijd. Deze producten van Be So Happy zijn de ideale oplossing voor een voedzaam tussendoortje of snel een gezond ontbijt. Klik hier voor meer info.

4. Bevrijdingsfestival NDSM-werf in Amsterdam Noord

Het festival op de NDSM-werf in Amsterdam Noord is the place to be als het gaat om peace, love en happiness. Het collectief King Shiloh is al druk bezig met de opbouw van hun eigen wereldberoemde soundsystem, een toren van 36 speakers die ze zelf hebben gebouwd en waarmee ze eerder al optraden met Typhoon. Dit festival is een leuk en goedkoop alternatief. (€11,00) Er is naast muziek ook een markt met kleding en eten.

5. Het Bloemenbok Festival

De lente is weer begonnen, de dagen worden langer, het Bloemenbok biertje zit op fust en je kunt weer zonder jas op het terras zitten. Genoeg redenen om een feestje te vieren. Samen met De Bokkenbunker en Brouwerij Kleiburg organiseren wij op zaterdag 26 Mei een Lentebokfeest. Een hartverwarmend, kleurrijk lentefeest om het begin van de zomer te vieren! Echte bokjes, hooibalen, muziek, een buitenbar, een BBQ met heerlijke hapjes en later op de avond zetten we de vuurkorf aan. Ontsnap aan de drukte van het centrum van Amsterdam & kom gezellig met vrienden en familie ontspannen bij ons op het terras in Zuidoost. Waar? Hullenbergweg 6 (groene loods naast de IKEA) Hoe laat? Vanaf 14:00 uur tot 00:00 uur Waarom echte bokjes? Kijk voor het hele verhaal op www.bokkenbunker.nl.