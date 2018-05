VIVA’s Vijf: van Taste of Amsterdam tot limited edition pleisters met hippe kleuren en patronen

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. Taste Amsterdam

Voor de tiende keer dit jaar (!) zal Taste of Amsterdam het Amstelpark omtoveren tot een groot restaurantfestival in het eerste weekend van juni (1 tot en met 3 juni). Van BAUT tot De Kruidfabriek by Lute, van Ciel Bleu tot Taiko en van Pesca tot Ron Gastrobar Indonesia. Al deze oude vrienden zijn weer van de partij, maar ook een aantal nieuwe. Denk aan Five Brothers Fat en Prinz Wolf. Holla! Klik hier voor meer info.

2. Mymuesli introduceert nieuwe smaak in het NILK assortiment: de Amandel NILK

Na het succes van de Super NILK en Haver NILK breidt mymuesli het assortiment uit met een derde plantaardige en biologische melksoort: de Amandel NILK. Deze nieuwe smaak is hét perfecte alternatief voor veganistische melk. Naast biologische amandelen bevat het natuurlijke henneproteïne. Hierdoor is deze NILKeen bron van natuurlijke eiwitten. Het Nilk assortiment is verkrijgbaar via www.mymuesli.nl.

3. Limited edition pleisters met hippe kleuren en patronen

Al weken heb je het er over met je vriendinnen en het moment is dan eindelijk aangebroken. Je gaat naar je favoriete festival! Het is prachtig weer, de line-up is geweldig en die ene leuke jongen is er ook. Je rokjes en shorts liggen al weken klaar, maar uitgerekend nu heb je een wondje op je knie. Je moet eigenlijk een pleister plakken, maar dit doet afbreuk aan je zorgvuldige samengestelde outfit. Hansaplast introduceert speciaal voor fashionista’s ook dit jaar weer de limited edition gekleurde pleisters met hippe kleuren en patronen. Klik hier om ze te bestellen.

4. Van Dalen x Spijkers en Spijkers

Honderdvijfenveertig hoeraatjes voor Van Dalen. Dat is een hoeraatje voor ieder jaar dat Van Dalen bestaat. Een jubileum dat gevierd moet worden. En dat gebeurt geheel in stijl met, jawel, shoes. En niet zomaar schoenen. Het gaat om een exclusieve schoenenlijn die in samenwerking met niemand minder dan Dutch designduo SPIJKERS EN SPIJKERS is ontworpen, waarbij voor beide labels design, ambacht en het werken met de mooiste materialen een must zijn.

5. Amsterdam Spanish Film Festival

Van dinsdag 29 mei tot en met zondag 3 juni staat Amsterdam volledig in het teken van de Spaanse film. Amsterdam Spanish Film Festival is het enige Spaanse filmfestival van Nederland met een divers programma van Spaanse films, muziek en gastronomie. Tijdens de 4e editie biedt het Amsterdam Spanish Film Festival in zes dagen zo’n 25 speelfilms, maar ook live muziek, hapjes, wijnen, Q&A’s en workshops. Het festival vindt in de hoofdstad plaats in Pathé Tuschinski, Pathé de Munt, Het Ketelhuis en – nieuw dit jaar – Cinecenter. Op dinsdag 1 mei wordt in Pathé Tuschinski een speciaal lanceringsevent georganiseerd, waarbij het volledige filmprogramma wordt gepresenteerd. De kaartverkoop voor Amsterdam Spanish Film Festival start eind april via de websites van de deelnemende bioscopen. Klik hier voor meer info.