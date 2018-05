VIVA’s Vijf: van de Homestyle Crispy Chicken tot de beauty filter collectie van Charlotte Tilbury

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. De Homestyle Crispy Chicken van McDonalds

Vergeet alles wat je weet over de smaak van kip. Nieuw op het menu is de Homestyle Crispy Chicken. Homestyle gemarineerde kipburger, heerlijk juicy van binnen en toch crispy van buiten. Met een luxe sesambroodje, natuurlijk gerijpte Cheddar kaas, lange crispy bacon strips (varkensvlees), Batavia sla, rode uien en gekarameliseerde uiencompote. De spicy Pimento saus maakt hem helemaal af. Haal hem snel bij jouw McDonalds.

2. Lucas & Steve releasen track met Amerikaanse zangeres brandy

Het DJ-duo Lucas & Steve hebben afgelopen week samen met de Amerikaanse zangeres Brandy de nieuwe zomerhit ‘I Could Be Wrong’ uitgebracht op het label van Spinnin’ Records. Samenwerken met de Amerikaanse zangeres, bekend van de internationale hit uit 1998 ‘The Boy Is Mine’ is een droomdebuut voor de jongens. Het nummer ‘I Could Be Wrong’ is te herkennen aan de uplifting beats van Lucas & Steve gecombineerd met de frisse en prachtige vocalen van Brandy. Een track die deze zomer niet te missen is. Luister hem hier op Spotify.

3. Charlotte Tilbury lanceert Beauty Filter Collectie Van selfie tot realiteit

Je favoriete filtereffecten ineen. Stel je voor dat je favoriete filters rechtstreeks tot realiteit komen? Vanaf nu is dat mogelijk, want Charlotte Tilbury – ‘s-werelds nummer één visagiste – heeft een revolutionaire reeks schoonheidsfilters voor het gezicht gecreëerd. De producten zijn hier verkrijgbaar.

4. Bacchus Wijnfestival 2018

In twee weekenden van juni kunnen we heerlijke wijnen drinken bij Bacchus Wijnfestival. Het mooie Amsterdamse Bos wordt omgetoverd in een sprookjesparadijs waar bij schemering schitterende lampjes gaan branden en de gezelligheid de overhand neemt. De klinkende glazen en de ontkurkte flessen zorgen ervoor dat we ons even in Frankrijk wanen. Bij Bacchus Wijnfestival denk je natuurlijk alleen aan wijn maar er zijn ook heerlijke biertjes aanwezig en de eettentjes ontbreken gelukkig ook niet want bij goede… Klik hier voor meer info.

5. Boom Chicago bestaat dit jaar 25 jaar

CEO Saskia Maas en haar echtgenoot/zakenpartner/medeo-prichter/ Andrew Moskos hebben naast Boom Chicago, InterActing opgericht. InterActing leert kinderen met autisme sociale vaardigheden en begrip door middel van improvisatie. Op za 14 juli is er een speciale jubileumavond in Koninklijk Theater Carré: Boom Chicago & Friends. Onder meer de Amerikaanse presentator/komiek Seth Meyers en vele andere artiesten uit het binnen- en buitenland zoals Jelka van Houten, Arjen Lubach, Josh Meyers (broertje van Seth), Ruben van der Meer, Tijl Beckand zijn hierbij aanwezig. De opbrengst van deze avond gaat naar InterActing. Klik hier voor meer info.