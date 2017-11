VIVA’s Vijf: van de leuke beer powerbank tot het griezelige horrorevenement

De nieuwste producten, boeken en evenementen die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. Baroksensatie Pearl krijgt vervolg met Scala

Scapino Ballet presenteert de première van Scala op 7 december 2017 in Theater Rotterdam. Scala is dansdrama op hoog niveau en het spannende vervolg op de baroksensatie Pearl waarmee de Scapinodansers vele harten wisten te veroveren. De tournees van Pearl in 2012 en 2014 trokken meer dan 50.00 bezoekers. Met Scala, op live uitgevoerde, virtuoze barokmuziek, creëert choreograaf Ed Wubbe een dansdrama in de extravagante sfeer van de barok.

2. Powerbank

Ruim voldoende voor meerdere oplaadbeurten van je favoriete mobieltje, en/of meerdere toestellen volledig op te laden. Niet gek, toch? Stel je voor; nooit meer een lege batterij. Nooit meer een dood mobieltje. Voor de verandering is geen verveling wanneer je smartphone het begeeft terwijl je net staat te wachten op de bus of de trein – wat een luxe! Bestel hem hier.

3. Smaakmakers

In Smaakmakers: koken met specerijen ontdek je de spannende wereld van smaakmakers met keukenheld en oud-Heel Holland Bakt-deelnemer en kruiden- en specerijenspecialist Michiel Sloff. Hij bakt niet alleen de lekkerste taarten – met vanille of kardemom – maar tovert in al zijn gerechten met specerijen. Want met saffraan, foelie, steranijs of vanille geef je bekende gerechten heel makkelijk een nieuwe twist. Van zoete-aardappelsalade met komijn of inktvis met piment tot boerencake met gember of warme choco met steranijs: spice up your life met deze smaakmaker!

4. Griezelig horrorevenement

Wegens groot succes wordt het horrorevenement Scare Me in Almere Haven verlengd. Van 17 november tot en met 9 december is het weer mogelijk te komen griezelen. Met drie spookhuizen en een Pirate Adventure Room biedt Scare Me vier totaal verschillende spannende belevenissen aan hun bezoekers.

5. Er bestaat een heus poepcafé

Vind je een simpel broodje gezond saai en heb je die unicorn taartjes ook wel gezien? Misschien kunnen we je dan wel paaien voor een broodje poep. Of een ijsje in de vorm van een drol wellicht? In Toronto bestaat er namelijk sinds kort een waar Poepcafé. Het heeft de naam The Modern Toilet, en de gehele dessertkaart bestaat uit gerechten in de vorm van poep. En dit is geen grap!

