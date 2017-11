VIVA’s Vijf: van het nieuwe boek ‘Trouwen doe je zo’ tot de Mymuesli adventskalender

De nieuwste producten, boeken en evenementen die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. Trouwen doe je zo

VIVA400 Visionista Michèle uit de top 10 brengt haar boek uit: Trouwen doe je zo. Hoe organiseer je de mooiste dag van je leven? Een bruiloft begint met een aanzoek, de wens om als partners officieel vast te leggen dat jullie samen zijn: in voor- en tegenspoed. De organisatie van zo’n dag kan behoorlijk overweldigend zijn. Er zijn zo veel leuke mogelijkheden als het gaat over trouwen. Talloze locaties, eindeloze keuzes, soms zie je door de bomen het bos niet meer. En omdat het gaat over “de mooiste dag van je leven” zijn die keuzes echt niet makkelijk.

2. Amsterdam Art Weekend

Tijdens de zesde editie van Amsterdam Art Weekend (van 23 t/m 26 november) kunnen liefhebbers van kunst én champagne hun hart ophalen. Ruinart Champagne, Amsterdam Art Weekend en de Rijksakademie van beeldende kunsten nodigen je uit om mee te varen op een speciale Champagne & Art Cruise.

3. Mymuesli adventskalender

In de mymuesli2go-adventskalender vindt je 13 exclusieve mymuesli2go-soorten, zoals onze Christmas­-Granola, Blueberry-Vanilla-Granola, Blackberry-Granola, Honey-Nut-Muesli, Mango-Muesli, Super-Choc-Muesli en Superfruit-Muesli. Daarnaast hebben we 6 vertrouwde lievelingssoorten zoals: Chocolate-Muesli, Berry-White-Choc-Muesli, Bircher-Muesli, Choco-Bananen-Muesli, Blueberry-Muesli en Berry-Muesli. Deze moeten we hebben, toch? Je kunt hem hier bestellen.

4. Kerstbomen

Kerst begint met gezellig samen een mooie kerstboom kopen bij Intratuin! Kies jij dit jaar voor een mooie volle echte boom of een kunstkerstboom? Of wat dacht je van een leuke moderne alternatieve kerstboom of vlaggenmast kerstboom? Bij Intratuin heb je een ruime keuze. Groot of klein, voor binnen of buiten: jouw ideale boom zit er vast tussen!

5. Winterfair

Naast dat u heerlijk kunt shoppen op de Winter-Fair zijn er ook andere leuke activiteiten te doen en te zien. Zo zijn er diverse optredens, kunt u workshops volgen op het workshopplein, zijn er dagelijks 2 modeshows te zien met de leukste trends voor de feestdagen, staat er een leuk miniatuur kerstdorp en kunt u een lekker winters hapje en een drankje halen bij een van de vele terrassen. Vergeet niet om mee te doen bij de bingo op het podium, deze vindt 3 keer per dag plaats en er zijn leuke prijzen te winnen!

