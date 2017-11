VIVA’s Vijf: van de nieuwe producten van Mooi van Ver tot het Holland Dance Festival

De nieuwste producten, items en evenementen die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. Mooivanver

De Bag to Basic collectie van Mooi van Ver bestaat uit unieke tassen van duurzame en natuurlijke materialen: kurk, papier en echte bladeren. De tassen zijn mede ontworpen door Yvonne, oprichter van Mooi van Ver. De collectie biedt schoudertassen, shoppers, make up tassen en portemonnees in diverse kleuren en formaten. De tassen en portemonnees worden gemaakt door kleine ondernemers in Azië, die op deze manier ondersteund worden.

2. Sample Sale van Koeka door Stichting Mama Doet

Houd de agenda’s bij de hand, want op 16 december is er een mega Sample Sale in het Fletcher Hotel in Rosmalen. Het bekende baby- en kindermerk Koeka heeft Stichting Mama Doet dit keer in de hand genomen om de monsterverkoop te organiseren. Deze stichting helpt moeders het moederschap gemakkelijker en leuker te maken en zorgt vooral voor veel lol, activiteiten en evenementen. Er zullen op zaterdag 16 december verschillende tijdvakken zijn, om je slag te slaan. Kaarten zijn te bestellen via www.mamadoet.nl/winkel. Wees er snel bij! Klik hier voor meer informatie.

3. WE Fashion lanceert better together kersttrui & film

In een letterlijk en figuurlijk kleurrijke film, die van week 48 t/m week 52 in Nederland, België en Zwitserland op TV* te zien zal zijn, toont WE Fashion verschillende personen samen in de trui. Een rode voor volwassenen en een blauwe voor kids. Wie er tijdens de kerst warmpjes bij wil zitten kan vanaf maandag 27 november de Better Together kersttrui shoppen op wefashion.com. De verkoopprijs van de Better Together kersttrui voor men & women is € 49,99 en voor kids kost de trui € 34,99. Because ‘life’s just better in a sweater together’. Bekijk hier de Better Together film.

4. Dunkirk

Op 18 december verschijnt Dunkirk op 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD en VOD. Verteld vanaf het land, de zee en de lucht start Dunkirk als honderdduizenden Britse en geallieerde soldaten omsingeld zijn door vijandelijke troepen. Gevangen op het strand met hun rug naar de zee bevinden ze zich in een onmogelijke situatie als de vijand dichterbij komt. RAF Spitfires nemen het in de lucht boven het kanaal op tegen de vijand en proberen de weerloze mannen op het strand te beschermen. Ondertussen varen honderden kleine boten met militairen en burgers hen tegemoet tijdens een wanhopige reddingspoging, waarbij ze hun eigen leven op het spel zetten, in een race tegen de klok, om hun leger te redden. Deze epische actie thriller is geregisseerd door Christopher Nolan (Interstellar, Inception, The Dark Knight Trilogy) en één van de meest gewaardeerde films.

5. Holland Dance Festival

Holland Dance Festivalopent van 25 januari t/m 11 februari 2018 opnieuw een venster op de wereld. Het festival toont internationale dansproducties die anders niet in ons land te zien zijn. Stuk voor stuk primeurs, uit negentien landen. Verrassende locatieprojecten, grootschalige producties en intieme voorstellingen wisselen elkaar af in een programma dat het beste toont wat de hedendaagse dans wereldwijd te bieden heeft. Den Haag is het kloppende hart van het festival, met daarnaast de steden Delft, Rotterdam en Amsterdam aan zijn zijde.

Wil je niets meer missen van VIVA? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!