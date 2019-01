VIVA’s Vijf: 5x de fijnste beauty- en verzorgingsproducten

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de fijnste beauty- en verzorgingsproducten.

1. Vichy Minéral 89

Tijdens de koude wintermaanden is het belangrijk om je huid en haar goed te verzorgen. Daar sluit Vichy zich helemaal bij aan. Zij zweren heilig bij de booster die maar uit 11 ingrediënten bestaat, waaronder 89% Mineraliserend Thermaal Water en hyaluronzuur. Het versterkt de huidbarrière en zorgt ervoor dat jij stralend de dag doorkomt.

Fun fact: Dit wondermiddeltje werkt ook perfect voor mannen!

2. Skin Science Daily Defense Advanced Protection Face Mist

Het is inderdaad een hele mond vol, maar het product schijnt wonderen te verrichten. Deze face mist bouwt een soort schild op je huid en beschermt je daardoor onzichtbare schadelijke effecten van het milieu. En dus ook het licht dat van de schermpjes afkomt waar we met zijn allen urenlang naar turen. Komt dat even goed uit! Je scoort de spray al vanaf € 5,49 bij Kruidvat.

3. L’Oréal Paris Rouge Signature Lippenstift

Met deze prachtige intense kleuren maak jij je look helemaal af. Ook bevat de lippenstift SPF waardoor de lippen beschermd worden tegen de aanwezige UV-stralen in het zonlicht. Ontdek jou perfecte kleur hier.

4. NUXE Crème Prodigieuse Boost

5 skincare-producten die beloven een soort CRTL-Z effect te hebben, dat willen we natuurlijk allemaal wel. De effecten van vermoeidheid, stress en luchtvervuiling worden bestreden en de huid wordt omgetoverd tot fris, glad en stralend. Benieuwd geworden? Neem hier een kijkje.

5. Pippa | A Revolution in Lady Shaving

Pippa heeft een duidelijke missie: élke vrouw de kans geven om zich op haar allerbest en mooist te voelen. Daarom zijn de premium cut-proof scheermesjes speciaal ontworpen voor de perfecte scheerervaring: 6 cut-proof mesjes, voorzien van een strip verzorgende aloë vera en vitamine E, in een kopje dat makkelijk meebeweegt met je vrouwelijke vormen. Zeg maar dag tegen hoge kosten, oude scheermesjes en shaving cuts. Bekijk de scheermesjes hier.

Beeld: Persbureau’s, Instagram