VIVA’s Vijf: van het nieuwe receptenboek ‘Van haver tot gort’ tot de VeggieWorld Winter Fair

De nieuwste producten, items en evenementen die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. Van haver tot gort – Ingrid Hofstra

Van haver tot gort bevat zoete en hartige recepten die bestempeld mogen worden als pap. Daarbij denken we vaak meteen aan havermout of rijstepap, maar er zijn nog veel meer variaties op dit gerecht te bedenken. Het woordenboek omschrijft pap als ‘een zacht, dik, vloeibaar gerecht dat je maakt door granen, meel of peulvruchten in water of melk te koken’. Elke cultuur kent z’n eigen unieke papklassiekers en zelfs sterrenchefs zetten het op hun menu’s. Van grød, risotto en congee tot gortepap, kheer en vispipuuro. Ingrid Hofstra bewijst met 60 seizoensgebonden recepten dat pap geschikt is voor elk moment van de dag en je er eindeloos mee kunt variëren.

2. VeggieWorld Winter Fair

Dampende chocolademelk, warme pumpkin soy lattes, kleurrijke kerstgebakjes en natuurlijke veel kerstcadeautjes. VeggieWorld Winter Fair is de enige vegetarische kerstmarkt in Nederland, met inspirerende gerechten en mooie cadeaus die eerlijk zijn voor mensen én dieren.

3. Skin Science Derma Sensitive

De nieuwe Skin Science Derma Sensitive producten van Kruidvat zijn zorgvuldig samengesteld met de beste ingrediënten om je natuurlijke huidflora te herstellen en jouw huid optimale bescherming te bieden.

Deze producten bieden de perfecte dagelijkse huidverzorging voor de gevoelige en reactieve huid met een geavanceerd complex van de hoogwaardige ingrediënten Ectoin®, Ecoskin® en Defensil®. De nieuwe productlijn bestaat uit een dagcrème, een nachtcrème, een serum en een huidolie voor de gevoelige en reactieve huid die direct en langdurig een kalmerend huidgevoel geven.

4. Unieke Mata Hari tassen bij Bolsas Tassen

Bij Bolsas uit Friesland stel je zelf een unieke tas samen, van clutch tot sporttas, van schoudertas tot rugzak. Het formaat, aantal vakjes, ritsen, type draagband en zelfs de kleuren van de gespen, je bepaalt het allemaal zelf. Ook de materialen zijn zeer gevarieerd, van zware kwaliteit meubelstoffen, gobelins, tweedehands (lederen) kledingstukken, zeildoek tot zelfs luchtbedden.

5. Life of Pie Amsterdam

In een wereld waarin healthy hip is, sporten een must en een dag incompleet is als je geen groen sapje hebt gedronken, gelooft LIFE OF PIE AMS. dat het helemaal okay is om af en toe ongegeneerd van heerlijke taarten te genieten. Daarom vieren wij met onze creaties juist de “SWEET SIDE OF LIFE”. Onze meiden hebben Nederland’s eerste hidden bakery opgezet in het hart van Amsterdam. Het team is breed georiënteerd en heeft achtergronden in patisserie, food styling en mode. Bij LIFE OF PIE AMS. komen deze elementen organisch samen en tot leven in de vorm van originele en bijzondere custom cakes. Nieuwsgierig hoe dat eruit ziet? Kijk dan hier.

Wil je niets meer missen van VIVA? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!