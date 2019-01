Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de leukste nieuwe verzorgingsproducten.

1. De nieuwe Valentijnscollectie van Lush

De eerste Valentijnscollecties liggen in de winkels, maar die van Lush trekt toch wel héél erg de aandacht. In de lijn zitten, zoals we gewend zijn van Lush, bathbombs. Daar zitten dit keer wel heel bijzondere tussen: bijvoorbeeld in de vorm van een aubergine en perzik. Superleuk als cadeau voor je lover, toch?

2.The Ritual of Yalda

Rituals kennen wij natuurlijk van alle heerlijke producten, maar met deze limited edition-lijn overtreffen zij zichzelf. Met ingrediënten zoals granaatappel en watermeloen wordt er een heerlijk frisse geur gecreëerd die je een boost geeft tijdens de donkere dagen.

3. De verzorgende producten van Clinique

Clinique staat erom bekend erin te geloven dat elk huidtype er prachtig uit kan zien. Alle producten zijn zorgvuldig getest op allergieën en 1oo% parfumvrij. Perfect om dat goede voornemen om elke dag je make-up te verwijderen door te zetten. (Pssst: scoor nu meer dan 200 producten van Clinique tijdelijk met 25% korting op Douglas.nl)

4. Echt Hema

Ook Hema is al helemaal klaar voor Valentijn. Douchmousse, lipscrub, bodyscrub, bodylotion, lippenstiften, je vindt er alles in het teken van de dag van de liefde. En dat allemaal voor een heerlijk laag prijsje zoals we van Hema gewend zijn. Sla dus snel je slag!

5. Charlotte Tilbury

Babe Charlotte Tilbury heeft weer wat mooie pareltjes toegevoegd aan haar collectie. Waaronder ook een aantal make-up kits. Zo heb je alle producten die je nodig hebt voor een mooie look samen in een make-up tasje, hoe handig is dat? Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je lievelingsproducten los te kopen.

