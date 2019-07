VIVA’s Vijf: 5x (aankomende) nieuwe boeken

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de lekkerste boeken om weg te lezen in de vakantie.

Stress, spanning en burn-outs zijn de kwalen van deze tijd. Welvarende, intelligente mensen raken overspannen van veelal zelf opgelegde verplichtingen; jongeren worden overweldigd door het aantal mogelijkheden en afleidingen. Annemiek Leclaire realiseert zich dat ze niet meer zo wil leven. Maar hoe doe je dat: minder moeten, meer leven? Het is het begin van een zoektocht waarin ze met wetenschappers en schrijvers praat over meer rust, meer plezier en meer betekenis in het leven.

Wist je dat de eerste 1000 dagen het verschil kunnen maken in de gezondheid van een kind voor de rest van zijn leven? In de nieuwe kalender-handleiding ‘Klaar voor de start? Hap!‘ helpt Oma Nel kersverse ouders en verzorgers een kickstart te maken. In het boek leren ouders en verzorgers hoe zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun kind om het zo de best mogelijke start te geven. Ook geschikt voor vega’s en vegans!

Jamie Li’s eerste boek, SEXY BUT TIRED. BUT SEXY., zal niemand zijn ontgaan. Nu komt ze met haar tweede boek: FILTER. Ze vertelt over haar worstelingen als jonge moeder, het geluk van innige vriendschappen en hoe je karma te vriend houdt.

Brain Balance is een doe-boek met een fijne combinatie van kennis, een persoonlijk verhaal, opdrachten, brainfood-recepten, en een online platform waar je exclusief toegang tot krijgt. Je leert luisteren naar je eigen behoeftes en ontdekt hierdoor jouw doel in je werk en privéleven. Met de juiste samenhang tussen mindfulness, voeding en sport. Het boek zal je versteld doen staan over wat jij kunt bereiken. Niet voor even, maar voor altijd.

Sommige mensen zijn goed in het praten met vreemden, vrienden maken op feestjes, spontaan dansen op straat. Jessica Panis is daarentegen goed in zich verstoppen, vroeg naar huis gaan en doen alsof ze slaapt (wat ze deed op een vlot in Thailand, om een praatgrage Amerikaan te negeren). Maar ze realiseert zich ook dat ze daardoor veel mist: een leuke baan, betekenisvolle relaties, spontane ervaringen. Ze wil grootser en gelukkiger leven, maar dan moet er iets veranderen. Een jaar lang leeft ze als extravert. Hoe verandert dat haar leven, en nog belangrijker; is ze gelukkiger?

