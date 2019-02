Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x heerlijke chocola.

Tiny Tony’s

Ben je – net als wij – dol op de repen van Tony’s Chocolonely maar kun je nooit kiezen tussen al die lekkere smaken wanneer je voor het schap staat? Voor al die twijfelaars komt het merk met dé uitkomst, namelijk een doos vol zogeheten Tiny Tony’s. Vanaf 18 februari liggen de doosjes in de schappen bij supermarkten als Albert Heijn, Plus en Jumbo.

Chocolade pretzels

Fan van zoet en zout? Waarom zou je die twee dan niet combineren? Krokant gebakken zoute pretzels gecombineerd met een dikke laag chocolade. De combinatie van zoet, zout en een crunchy bite maakt deze snack onweerstaanbaar. Ze zijn te koop bij Lidl.

Hema

We love Hema. En nu nog een beetje meer, want het warenhuis lanceert vier nieuwe chocoladerepen. Dat doen ze à la Tony’s Chocolonely: hoe gekker, hoe beter. Ze zijn te krijgen in de smaken White Discopop, Milk Banoffee, Milky Rocky Road en Milk Fudge Apple Pie Flavour. Alle vier de repen kosten € 2,75 en zijn hier online te bestellen.

Charbonnel et Walker

Charbonnel et Walker is een merk uit Londen, maar je kunt deze heerlijke chocola ook gewoon bij de Bijenkorf kopen. Alle soorten truffels zijn verpakt in een hele mooie, luxe doos. Lekker om te eten, en ook nog eens een lust voor het oog. Ze zijn hier te bestellen.

Ruby

Naast puur, melk en wit is er sinds kort ook roze chocola, afkomstig van de ruby-cacaoboon. Libeert Belgian Choclate Creators komt met Ruby IIII: een doosje met twee robijnvormige holle chocoladefiguurtjes erin. Perfect om te geven met Valentijnsdag!

Is chocola niet helemaal jouw ding? Kijk hier voor meer Valentijn-inspiratie.

