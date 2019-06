VIVA’s Vijf: 5x de lekkerste, nieuwe ijsjes

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de lekkerste, nieuwe ijsjes.

Gigi Gelato

Vegan producten saai en smaakloos? No way. Gigi Gelato krijgt het voor elkaar om ijsjes zonder dierlijke producten, maar mét de originele smaak van een romige Italiaanse gelato, te lanceren. Je kunt kiezen uit de smaken: aardbei + blauwe bessen + biet, mango + passievrucht + venkel of gember + sinaasappel + wortel. Benieuwd? De ijsjes liggen in de schappen bij Albert Heijn, Hoogvliet, Jumbo, Spar University en Crisp.

Magnum

Magnum heeft weer een heerlijke smaak gelanceerd: White Chocolate en Cookie Crumble. Het ijsje is aan de buitenkant gemaakt van witte chocolade met stukjes koek. De binnenste laag bestaat uit vanille-ijs en een soort van cookie-swirl. De nieuwe Magnum is verkrijgbaar op een stokje en in een bakje. Yum!

Abbot Kinney’s

Abbot Kinney’s lanceert een guilt-free ijsje op basis van amandelen: de Almond Frostick. Met de hashtag #stickupforyourplanet roept Abbot Kinney’s deze zomer op tot een revolutie; kies vaker voor plant-based en draag uit hoe je dagelijks het verschil maakt zonder in te leveren op smaak of kwaliteit. Het ijs is verkrijgbaar bij alle vestigingen van EkoPlaza en Marqt.

IJs-co

IJs-co is sinds kort verkrijgbaar bij FEBO. Een verrukkelijke mix van vers roomijs met diverse smaken. En het ijs is extra romig doordat het gemaakt is van échte melk en meer dan 10% melkvet bevat! Het lekkere roomijs van FEBO is verkrijgbaar in vijf verschillende smaken: roomijs met pindakaas, M&M’s, stroopwafel en karamel zeezout, oreo koekjes en witte chocolade of Lion en karamel zeezout.

Kinder Bueno

Minder Bueno ken je al van de heerlijke chocoladerepen, maar sinds kort hebben ze ook ijsjes! Waar wij het meest naar uitkijken? Alles met Kinder Bueno erin. Zo is de reep bijna letterlijk het betere grote zusje van de originele variant, maar dan met ijs. Dat wil je, toch? Een nadeel: niet alle ijsjes zijn in de supermarkt verkrijgbaar. Zo is de Kinder Bueno Ice Cream Bar enkel verkrijgbaar in pretparken, bioscopen en tankstations.

