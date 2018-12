VIVA’s Vijf: 5x leuke winterse uitjes

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: vijf leuke winterse uitjes.

1. Amsterdam Light Festival

Ter ere van de 7e editie van het Amsterdam Light Festival heeft rederij LOVERS zangeres Suzanne Klemann (Loïs Lane) en de Amsterdamse dj/producer Abstract bij elkaar gebracht om een speciale soundtrack te produceren, geïnspireerd op het Amsterdamse lichtfestival. Meer dan 40 kunstwerken en installaties van nationale en internationale kunstenaars, designers en architecten zullen de binnenstad van Amsterdam verlichten. Genieten kan vanaf het water of op het land. Het festival is tot 20 januari. Klik hier voor meer informatie.

2. Sissy-Boy Kerstmarkt

Dit jaar is de Sissy-Boy Kerstmarkt voor het eerst bij het bruisende kantoor van Sissy-Boy in Amsterdam-Noord. Sissy-Boy neemt je mee in de ultieme kerstwereld met als thema ‘Journey of Wonders’. Dit betekent heel veel kerstballen, kerstoutfits, heerlijke livemuziek en warme chocomel met slagroom. Deze editie met nog veel meer homeland, fashion en accessoires dan voorheen. De markt opent om 10:00 uur en eindigt om 17:00 uur. Mooi meegenomen: entree is gratis.

3. Rembrandt Cup

Op zondag 16 december vindt voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis de zogenaamde Rembrandt Cup plaats bij Floor17. Een ijshockey en curling toernooi op 85 (!) meter hoogte met uitzicht over heel Amsterdam. Kan je op 16 december niet? Geen probleem. Op zondag 11 januari 2019 is er ook nog een ijshockey en curling toernooi in combinatie met een nieuwjaarsborrel.

4. Magisch Maastricht

Alvast helemaal in de kerststemming komen? Dit feest wordt in Maastricht met hoofdletters geschreven, want de stad haalt alles uit de kast om van de donkere dagen rond kerst een feest van licht en spektakel te maken. Duizenden lichtjes in de bomen, kleurrijke guirlandes van straat tot straat, winters plezier op het plein, kerstmuziek op elke hoek van de kerstmarkt op het Vrijthof. Magisch Maastricht is t/m 31 december.

5. Winter Efteling

De jubileumeditie van de Winter Efteling is weer van start. Met nog meer decoraties, extra sfeerverlichting, kampvuren, muzikale acts, een hele grote schaatsbaan en nieuw dit jaar: een reuzenrad. Geniet van speciale lekkernijen, zoals stroopwafels met chocolade en toppings en heerlijke oliebollen. Tickets kosten € 36 en kan je hier bestellen.

