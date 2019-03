VIVA’s Vijf: 5x de mooiste beauty- en verzorgingsproducten

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de mooiste beauty- en verzorgingsproducten.

Oh Naturelle!

Estée Lauder introduceert de nieuwe Violette Oh Naturelle! collectie, een limited-edition make-up collectie van de Global Beauty Director, Violette. Met speelse texturen en tinten die alle huidtinten flatteren, bestaat de collectie uit een oogschaduw pallet, een palet voor het gezicht en ogen en vier vloeibare lipkleuren.

#nofilter

Vanaf nu vind je bij HEMA een heel nieuw skincare assortiment. De #nofilter lijn is ontwikkeld voor de jonge huid met onzuiverheden. De lijn bevat producten om de huid te matteren en de talgproductie te verminderen. Zo voorkom je een glimmende huid, alles voor een selfie-ready skin.

#LushLabs conditioners

#LushLabs komt elke keer weer met innovatieve en creatieve producten, vers uit het lab. Nu: vijf nieuwe, fantastische haarconditioners. De conditioners zijn afgestemd op de behoeften van verschillende haarsoort, dus voor elke haarsoort een andere! Zoals we gewend zijn van Lush bevat deze lijn ook verse en natuurlijke ingrediënten. De conditioners zijn te koop vanaf € 19,95.

Vlekkeloos de lente in

In de overgang van de winter naar de lente kunnen we vaak wel wat hulp gebruiken om een mooi kleurtje te krijgen en houden. Help jezelf een handje met de Kruidvat zelfbruiningsproducten om de melkflessen te doen verdwijnen. De producten zijn te koop in de winkel vanaf € 3,99.

Charlotte Tilbury Goddess Cleansing Ritual

Een goed gereinigde en verzorgde huid is de basis van iedere mooie make up-look. Met de Goddess Clearing Rituaal heb je binnen mum van tijd een frisse, gehydrateerde en perfect gereinigde huid. Dé ideale reiniging om fris het voorjaar in te gaan. Je shopt het duo hier voor € 40.

