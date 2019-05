VIVA’s Vijf: 5x de mooiste beauty- en verzorgingsproducten

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de mooiste beauty- en verzorgingsproducten.

STARSKIN Pink Cactus

STARSKIN komt met een uitbreiding van de succesvolle Pink Cactus-collectie: de ultieme tweedelige lip-behandeling die de lippen ultra zacht maakt. De collectie bestaat uit een scrub en lip mask. De eerste scrub geformuleerd op basis van roze (!) himalayazout. Die wil je hebben! De Pink Cactus-collectie is verkrijgbaar bij alle Douglas filialen voor € 46.

Maybelline Made for all

Maybelline New York introduceert Color Sensational Lipsticks: Made for All. Zes universele lipstick kleuren met speciaal geselecteerde pigmenten, getest op 50 verschillende huidskleuren. Sensationeel bij iedereen! Vijf met een satin finish, en één matte rood. Nooit meer een kleur die je niet past! Made for All is onder andere te koop op de website van Maybelline.

Jimmy Choo Floral

Jimmy Choo introduceert het nieuwe parfum: Floral. Een nieuwe Eau de Toilette op basis van de Magnolia-bloesem. Dit bloemige, fruitige en muskusachtige parfum is net zo sprankelend als een vrouwelijke uitstraling. Een ode aan vrouwelijkheid en elegantie met een sprankelende allure. Jimmy Choo Floral is verkrijgbaar bij de luxe parfumerie vanaf € 42.

The Organic Line

Ecodenta komt nu op de markt met drie vegan tandpasta’s. Niet alleen goed voor je gebit, maar ook voor de natuur. Elk van de tandpasta’s is gericht op één specifiek tand-probleem. Zo heb je de de kokostandpasta tegen tandplak, de zouttandpasta voor gevoelige tanden en de tandpasta met papaja voor wittere tanden. De producten zijn te koop bij onder meer de Etos voor € 6,99.

Violette Oh Naturelle!

Estée Lauder introduceert de nieuwe Violette Oh Naturelle! collectie, een limited-edition make-up collectie van de Global Beauty Director, Violette. Met speelse texturen en tinten die alle huidtinten flatteren, bestaat de collectie uit een oogschaduw pallet, een palet voor het gezicht en ogen en vier vloeibare lipkleuren. De collectie is vanaf € 34,50 verkrijgbaar bij de Bijenkorf in Amsterdam.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.