VIVA’s Vijf: 5x de mooiste beauty- en verzorgingsproducten

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de mooiste beauty- en verzorgingsproducten.

Amber Valletta

Fotomodel en actrice Amber Valletta komt met een tijdloze en subtiele make-upcollectie. Deze bestaat uit zes items die zorgen voor alles wat je dagelijks nodig hebt. Extra fijn: de verpakking ziet er ook nog eens heel mooi uit! Je kunt de producten hier bestellen.

Moschino TOY 2

Het iconische damesparfum van Moschino komt terug in een nieuw glazen jasje: Moschino lanceert TOY 2. De unieke verpakking ziet eruit als een teddybeer. Dit is zeker een van de opvallendste flacons van dit jaar. Je kunt dit parfum hier in drie verschillende maten bestellen.

Sensation’Eyes Mascara

Geniet van deze mascara met intens zwarte kleur, die ook opmerkelijk veel volume geeft. Je kunt er ook nog voor kiezen om er een primer en top coat bij te bestellen voor de finishing touch. De top coat geeft een extra wow-factor aan je wimpers.

DayWear Anti-Oxidant 72H-Hydration Sorbet Creme SPF 15

De nieuwe Estée Lauder DayWear Anti-Oxidant 72H-Hydration Sorbet Creme SPF 15 hydrateert de huid intensief gedurende 72 uur. Deze crème bevat SPF-bescherming, perfect voor het aankomende lenteweer. De huid voelt verfrist en gladder aan, met een gezond ogende gloed. De crème is verkrijgbaar vanaf 4 maart 2019 bij alle Estée Lauder verkooppunten en online.

Lush Goddess

Met de nieuwe Goddess-collectie van Lush komt je innerlijke godin naar boven. Voel je goddelijk schoon dankzij de washcard, ga in bad met de glitter bath bomb, gebruik de heerlijk ruikende parfums van sandelhout en jasmijn en zeep je in met een goudkleurige zeep. De collectie is vanaf nu in alle winkels en online verkrijgbaar.

