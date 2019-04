VIVA’s Vijf: 5x er even tussenuit bij deze ‘nieuwe’ restaurants

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x er even tussenuit bij deze ‘nieuwe’ restaurants.

1. Hula Hula

Vanaf 11 mei gaat de nieuwe tent Hula Hula open. Hula Hula is een totaalconcept dat draait om een zorgeloze avond, van het diner tot aan het strandfeestje. Paradijselijk, tropisch en intiem. Het restaurant is geïnspireerd op de relaxte Hawaiiaanse manier van leven. Het eten en drinken zal Hula Hula unieker maken dan andere horeca. De Hawaiiaanse keuken is divers, exotisch en bevat Aziatische invloeden vol tropische ingrediënten. Kan je niet wachten om hier te eten? Reserveer dan alvast op de site. Eet smakelijk!

Lijnbaansgracht 161, Amsterdam

2. Par Hasard

Het restaurant Par Hasard breidt uit naar een andere locatie. Inmiddels beschikt Par Hasard over vier vestigingen: Amsterdam De Pijp, Amsterdam Zuidoost, Scheveningen en Almere. Binnenkort worden er twee nieuwe vestigingen geopend: Par Hasard Hoofddorpplein en Par Hasard Alkmaar. De nieuwe vestiging krijgt een groot terras, friterie met een eigen entree en een sfeervol eetcafe die gerund wordt door een topsporter. Ze zijn 7 dagen per week geopend voor lunch, borrel en diner. Ze willen voor de zomer openen, dus houdt de site goed in de gaten.

Hoofddorpplein 1, Amsterdam

3. De tweede huiskamer East

De officiële opening van EAST werd op 26 maart ingeluid. De Amsterdamse hotspot biedt een toevluchtsoord voor alle mogelijke stemmingen van de dag. Of je nou wilt werken, relaxen, dineren of borrelen. EAST is iedere dag geopend van 07:00 tot 01:00 uur. Het restaurant heeft voor iedere smaak de ideale kaart: van ontbijt tot diner en van brunch tot borrel. Naast dat je op ieder moment van de dag binnen kunt wandelen, organiseren ze ook verschillende events die plaatsvinden in de huiskamer van EAST. Je kan voor meer info kijken op de site.

4. Sjefietshe

Hè, Sjefietshe? Wat is dat nou weer? Het is een Zuid-Amerikaans gerecht. De mannen achter Sjefietshe introduceerden het gerecht toen nog geen enkele Amsterdammer het uit kon spreken. Ceviche werd daarom Sjefietshe en vele pop-ups verder was het tijd voor een echt restaurant. Helaas moet je nog eventjes wachten, maar na een korte testperiode in mei, opent de zaak 5 juni officieel zijn deuren. In de Pijp kun je dan niet alleen terecht voor de signature dish, maar ook voor andere visgerechten en een goede borrel.

Van Ostadestraat 1, Amsterdam

5. Kim Chi Wow

De eerste enige echte bibimbaptent van Amsterdam, mét fantastische kimchi. Het restaurant is open van 16.30 – 22.00 op donderdag, vrijdag en zaterdag. Op zondag is ‘ie van 12:00-22:00 open. Geniet van lekkere wok, kip en vegetarische recepten. Je bibimbap – een traditioneel Koreaans gerecht van rijst en groenten – wordt geserveerd in een kunstig gevouwen doosje. De kimchi kan in een pot mee naar huis. Zeker doen, dat laatste.

Van Woustraat 113, Amsterdam

