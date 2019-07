VIVA’s vijf: 5x festivals die volgend jaar écht op de bucketlist moeten

Het festivalseizoen is in volle glorie bezig. Open je insta en er is altijd wel iemand ergens aan het dansen op een festival. Heb jij nou ook ieder jaar weer dat je te laat bent met tickets kopen, de weekenden per ongeluk vol plant met andere dingen of het simpelweg vergeet? Wij zetten vijf festivals in Nederland (en België) op een rij die volgend jaar écht op de bucketlist moeten.

Zwarte Cross

Waar de Randstad Lowlands heeft, heeft het Oosten van het land de Zwarte Cross. Hét festival voor boeren, tuckers en motorcrossers. Ieder jaar weer verschijnen de meest gekke en hilarische filmpjes op internet, want ja, naast muziek en theater draait de Zwarte Cross ook om stunts en veel humor. Gevalletje bijzijn is meemaken!

Loveland

Aan de oevers van het prachtige Sloterplas vindt ieder jaar Loveland plaats. Het festival behoort inmiddels tot de Amsterdamse klassiekers, met ieder jaar opnieuw dezelfde garanties: goede muziek, goede sfeer en mooie podia. Ook heel leuk: in tegenstelling tot Zwarte Cross – dat afgelopen weekend plaats vond – moet Loveland 2019 er nog aan komen. Je kunt dus nog gaan! Check het Facebook-event voor de details.

Milkshake festival

Twee woorden: vrijheid blijheid. Ieder jaar weer betekent Milkshake de aftrap van Pride Amsterdam. Hier wordt in de meest extravagante, uitbundige manier de liefde gevierd. Op Milkshake is iedereen lief, knap, vrolijk en mooi. Met een dikke kus voor de lgbtq+ community. De editie van dit jaar – die morgen plaatsvindt – is hartstikke uitverkocht. Daarom voor volgend jaar op de bucketlist!

A Campingflight to Lowlands Paradise of kortweg Lowlands

Tja, wat kunnen we nog over Lowlands zeggen? Samen met Pinkpop behoort dit festival tot een van de eerste popfestivals van Nederland. Je vindt er van alles wat: van beuktechno tot rockmuziek tot música Latina. Dat is tevens de kracht van Lowlands: door de vele muziekstijlen is het publiek ieder jaar weer een mengelmoes van jong en oud, hip en alternatief. De editie van 2019 – van 15 t/m 20 augustus – is uitverkocht, maar wie weet kun je op Ticketswap nog een kaartje scoren.

Tomorrowland

Miljoenen mensen (eigenlijk ‘maar’ 200.000, maar voelt als miljoenen), meer dan 120 nationaliteiten, vrouwen van top tot teen versierd in hun mooiste onverbloemde outfits, ingevlochten kapsels, glitter – heel veel glitter –, lilliputters op segways, Eftelingachtig decor dat tot in de puntjes is doordacht, spectaculaire lichtshows en duizenden vlaggen. Als je een beknopte samenvatting van Tomorrowland wilt, zou dit ‘m ongeveer zijn. Maar toch, niets dekt de lading. Voor Tomorrowland geldt bij uitstek: bijzijn is meemaken. Hup, op de bucketlist dus.

Wist je trouwens dat je via VIVA korting kunt krijgen op veel fesitvals? Je checkt ze hier.