Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5 producten waarmee je de herfst gezond doorkomt.

1. Rude Health

Rude Health lanceert twee nieuwe peulvruchten pop-chips met de smaken maïs en olijfolie met zwarte bonen of kikkererwten & linzen. Een gezond alternatief voor chips: vol met smaak, zonder gluten en natuurlijk zonder onnatuurlijke rotzooi. Perfect om zo weg te snacken. Nu in de winkel in een grote 90 gram-zak om te delen, of in een 30 gram-verpakking helemaal voor jezelf. Klik hier voor meer informatie.

2. Tommy’s Kombucha

Tommy’s Kombucha heeft twee nieuwe smaken gelanceerd: Original en Ginger & Lemon. Met Tommy’s Kombucha wil het Amsterdamse bedrijf zorgen voor een gezondere frisdrankvariant. Echter, verse kombucha wordt gemaakt van zoete thee dat met de hulp van goede bacteriën en gisten zijn unieke smaak krijgt. Je kunt Tommy’s Kombucha kopen bij Jumbo.

3. Boerhollands roomijs

IJsmerk Boerhollands roomijs introduceert typisch Hollandse smaken: stroopwafel festijn, appeltaart fuif, speculaas pret en yoghurt kersen twist. Want: ijs is niet alleen maar om in de zomer te eten. Boerhollands roomijs wordt gemaakt met ingrediënten afkomstig van boeren uit de regio. De lokale ingrediënten zoals yoghurt en weidemelk, worden zonder gebruik van kunstmatige geur en kleurstoffen tot ijs gedraaid. Ook nog gezond dus! Boerhollands roomijs is vanaf vandaag te verkrijgen bij alle Jumbo supermarkten.

4. Shampoo bars Lush

Gezond leven zit hem niet alleen in eten. Ook verzorging is heel belangrijk. De uitvinders van het LushLab zijn weer druk bezig geweest met het bedenken van iets nieuws: zes shampoo bars. De shampoos zijn zelf-conserverend én zitten bomvol verse ingrediënten die je lokken een extra dosis liefde geven. Of je nu jouw wilde manen wilt temmen, fijn haar wilt laten vliegen of broos haar wilt behandelen. Door te kiezen voor een shampoo bar ben je niet alleen gezond bezig voor jezelf, maar ook voor het milieu.

5. Anderson Oil & Curl

Heb je last van kroeshaar? Dan is de lijn van Andrélon Oil & Curl een echt must. De lijn bestaat uit een heerlijk ruikende shampoo, conditioner en een masker. Je krullen worden weer veerkrachtig, gaan prachtig glanzen en heel belangrijk: zonder pluis. Je kunt de lijn kopen bij Etos en Kruidvat.

