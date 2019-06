Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de lekkerste zomerse drankjes.

Lolea Sangría

Je neemt een selectie van de beste wijn, vers fruit en specerijen. Voeg daar een vleugje Spaans temperament en Mediterraans vakmanschap aan toe en het resultaat mag er zijn: meet Lolea, de eerste premium frizzante sangría ter wereld. Kijk voor drinktips op de website!

Limited Edition Licor 43

Exciting news! Deze zomer komt Licor 43 met een nieuwe limited edition fles. Dit keer geheel in stijl van de Madridse wijk Los Austrias. De fles is sierlijk bekleed met de kenmerkende keramieken siertegeltjes, die je ziet in alle tapas- en cocktailbarretjes.

Bacardi Mojito

BACARDÍ Mojito Ready To Serve is een premium product waarmee je in een handomdraai een kwalitatieve Mojito cocktail kan serveren. Ideaal! Te koop bij Gall & Gall.

Kant en klare Aperol Spritz

Het originele drankje klaar om te serveren: deze handige verpakking is ready to go! Je hoeft de ingrediënten (Aperol, Schuimwijn, Spuitwater) dus niet los te kopen en zelf samen te voegen. Ideaal! Hier verkrijgbaar.

En uiteraard: Gin Tonic

De combinatie gin en tonic is bij velen geliefd. En dat is ook niet zo gek, gezien de eindeloze variaties die er mee kunt maken! Komkommer, aardbeien, kruiden, je kunt er werkelijk alles in gooien. Wat is jouw favoriete combi?

