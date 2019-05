VIVA’s Vijf: 5x helemaal trots op wie je bent in deze collecties

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x collecties waarin je helemaal jezelf kunt zijn

1. Love Without Limits

Boohoo en boohooMAN sloegen voor de derde keer de handen in elkaar voor een Pride-capsulecollectie: de Love Without Limits-collectie. De collectie is gemaakt voor iedereen en de begrippen Unity en Validity staan centraal. En het beste is: 10% van hun opbrengsten, schenken ze aan de LGBTQ Foundation en Outright Action International.

De collectie is vanaf deze week beschikbaar op boohoo.com en boohooMAN.com

2. Converse x JWA

Al sinds 2015 zet Converse zich elk jaar in voor gelijke LGBTQ+ rechten, daarbij ontwerpen ze ook steeds een Pride Collection. Dit jaar is hun collectie geïnspireerd op de Stonewall Rellen, die een heel grote rol speelden in de strijd voor gelijke rechten. Van volledige glittersneakers tot regenboogschoenen, deze collectie is té leuk. Wie je ook bent, deze sneakers zijn must haves.

Alle sneakers zijn verkrijgbaar op Converse.

3. Levi’s Pride Collection

De pride-collectie van Levi’s focust op details en is echt gemaakt om elke dag te dragen. Als je graag je stempel drukt, maar niet té opvallend wil zijn, is deze leuke collectie helemaal iets voor jou. Naast T-shirts en jackets, bevat de collectie ook een exclusieve bandana, pet en zélfs ondergoed.

De hele collectie ontdek je hier.

4. Happy rainbow Socks

Bij Happy Socks zetten ze ook – letterlijk – hun beste beentje voor. Deze kleurrijke regenboogsokken laten iedereen dansen door het leven, wie je ook bent. Die regenbogen niet helemaal jouw ding? Gelukkig zijn alle motiefjes van Happy Socks vrolijk en uitbundig, genoeg afwisseling dus.

Je eigen funky sokken bestel je hier.

5. Walk with pride

Het stoere schoenenmerk Dr. Martens ging in zee met Akt Charity. Een organisatie die jonge, dakloze leden van de LGBTQ+ helpt en beschermt. Niet alleen om zichzelf te vinden, maar ook om hun leven op orde te krijgen. Ter ere daarvan ontwierpen ze samen dit leuke paar Dr. Martens. Rough edge meets rainbows and pony’s. Wij zijn alvast fan. En zeg nu zelf, deze schoenen fleuren echt élke druilerige regenachtige dag op.

Je eigen paar regenboog-Dr. Martens vind je hier.

Beeld: Instagram, Persbericht, iStock