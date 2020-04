VIVA’s Vijf: 5x producten en challenges die je quarantaine net wat leuker maken

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: 5x producten en challenges die je quarantaine net wat leuker maken

De challenge ‘Rock The House’

Art Rocks is een Nederlandse muziekcompetitie die kunst en muziek samenbrengt. Ze introduceren de challenge Rock the House. Muzikanten, waarvan er veel thuiszitten door de Corona-crisis, kunnen zich laten inspireren door hun favoriete kunstwerk. The challenge isAan muzikanten uit alle genres een soundtrack geïnspireerd op een kunstwerk in te zenden. En daarmee kans te maken op een geldbedrag van € 250,- en een masterclass session van niemand minder dan ambassadeur Kovacs.

De slaapkamer van je dromen

Je bed is belangrijk. Maar je slaapkamer is zoveel meer dan dat. Die leuke garderobekast. Een ultrazacht vloerkleed. Of die knisperende lakens waar je iedere avond weer induikt. MADE.COM lanceert een aantal nieuwe designs voor de slaapkamer deze zomer. De zon is weer gaan schijnen, en het wordt dit voorjaar makkelijker om met MADE de lente in huis te halen.

Dit bericht bekijken op Instagram @heyhegia’s blooming bedroom is the spring energy we need RN. Een bericht gedeeld door MADE.COM (@madedotcom) op 11 Apr 2020 om 11:14 (PDT)

Amsterdam unlocked

Het online platform amsterdamunlocked.com toont een online collectie van de meest bijzondere stukken van Amsterdam, samengesteld door de sector horeca en cultuur van de hoofdstad. Deelnemers zijn onder andere Van Gogh Museum, Bimhuis, Verzetsmuseum, IDFA, Museum het Schip, Holland Casino en het Milkshake Festival. Verveeld raak je dus niet!

Op pad vanuit je huiskamer

Door middel van digitale VR-uitjes op de website Thuisuitjehuis.nl is het mogelijk om de bekendste Nederlandse bezienswaardigheden in virtual reality te ervaren, zelfs zonder VR-bril. Ga op je smartphone naar Thuisuitjehuis.nl en reis naar het Bloesempark in het Amsterdamse Bos, het Van Gogh Museum of de zonovergoten Nederlandse kust. Stap op een Rotterdamse watertaxi of geniet van een privé pianoconcert van Iris Hond in Het Concertgebouw. Anderhalve meter afstand houden is op deze manier wel erg makkelijk!

Jezelf vertroetelen met HEMA Beauty

Een beetje positiviteit kunnen we in deze onzekere tijd wel gebruiken. Duik dus die badkamer in met HEMA. Deur op slot en even me-time. Vertroetel jezelf met producten voor je lichaam met de focus op ‘selfcare & positivity’, bestaande uit twee geuren: abrikoos en kokos. De Pink Coconut bevat biologisch kokosextract en Apricot bevat biologisch abrikozenextract beide zijn 100% vegan.

Dit bericht bekijken op Instagram Plan voor vandaag: ontspannen ✅ 🔎 13392210 Een bericht gedeeld door HEMA (@hemanederland) op 5 Apr 2020 om 3:00 (PDT)

