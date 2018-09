VIVA’s Vijf: 5x lekkere parfums

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf parfums voor je op een rij.

1. Jimmy Choo – Fever

Fever is een rijke geur met een speelse energie. Het is een sensueel parfum, perfect voor een avondje uit. Jimmy Choo Fever is voor alle glamoureuze vrouwen die de hele nacht kunnen dansen. Wilde plannen voor het weekend? Dan is dit parfum perfect voor deze gelegenheid.

Topnoten: zwarte pruimennectar, lychee en grapefruit

2. Zadig & Voltaire – Girls can do anything

Girls can do anything is een vrouwelijke geur met een mannelijke twist. Een geur die is ontwikkeld voor een vrouw die weet wat ze wil en niet bang is om daarvoor te gaan. Het parfum is geïnspireerd op het doorbreken van normen en stereotypen. Vrouwen worden aangemoedigd om te breken met conventionele keuzes en om te doen waar ze zin in hebben. Een nieuwe vorm van vrouwelijkheid: vrij, ongeremd en onbeschaamd. We love it!

Topnoten: bergamot, peer en oranjebloesem

3. Dior – Joy

Joy is een ode aan plezier en aan het leven. Het is een helder en licht parfum die rúikt naar blijdschap. Dat willen we toch allemaal? Een geur van energie, levendigheid, zachtheid en een goed humeur. Joy is een niet te sterke geur, perfect voor overdag.

Topnoten: bergamot, mandarijn

4. Gucci – Bloom

Dit heerlijke parfum mag zeker niet ontbreken in jouw collectie. Alleen voor de verpakking zou je hem al willen kopen. Geurnoten van tuberoos en jasmijnblad laten je uren lang genieten en droom weg in een tuin boordevol bloemen. Perfect voor een zomerse dag!

Topnoten: tuberoos, jasmijnknopjes, Chinese kamperfoelie

5. Jean Paul Gaultier – Scandal By Night

Het Jean Paul Gaultier-parfum is als de geur van vrijheid. Een sterk, zoet en weelderig parfum. De zoete honinggeur is ideaal voor een werkdag of lunchafspraak. Maar ook ’s nachts zal de sensuele, verleidelijke honing het door de combinatie met patchoeli goed doen. Hét parfum voor een onvergetelijk nacht.

Topnoten: citrus, honing

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock