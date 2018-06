VIVA’s Vijf: 5x leuke evenementen waar je écht heen wilt

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf leuke evenementen in de spotlight.

1. Kip Festival

Een weekend lang kun je deze zomer weer genieten van de beste kipgerechten, workshops, live-muziek en DJ’s. Op vrijdag 27 t/m zondag 29 juli zullen verschillende cateraars in het Rembrandtpark (Amsterdam) al kokend, bradend en grillend laten zien hoe veelzijdig dit stukje vlees werkelijk is. Kaartjes winnen voor dit festival? Klik dan hier.

2. Apenkooi-event

Het grootste health- en fitness platform van Nederland OneFit organiseert deze zomer het grootste en gratis toegankelijke outdoor Apenkooi-event van Nederland. Na de succesvolle eerste editie in het Rotterdamse Kralingse Bos afgelopen weekend krijgt het event een vervolg bij bijzondere pop-up locaties in Utrecht, Amsterdam en Den Haag deze zomer. Liefhebbers kunnen zich gratis aanmelden om te strijden voor de winst! Klik hier voor meer info.

3. Het meest vrolijke en gekleurde hardloopevenement

Op zondag 9 september kun je je voor de allerlaatste keer onderdompelen in alle kleuren van de regenboog tijdens The Color Run™. Deze laatste editie heeft als thema ‘Super Hero Tour’ en biedt naast de route van 5km ook een route van 10km. The Color Run™ is een unieke ervaring die draait om plezier, gezondheid, geluk en heel veel kleur! Klik hier voor meer info.

4. Closet Sale voor CliniClowns in de Tulp

Op maandag 9 juli aanstaande host de Tulp in samenwerking met bekende Instamommy’s een Closet Sale voor de CliniClowns. Met het verkopen van zowel hun kleding als die van hun kinderen, zullen zij deze middag proberen een zo groot mogelijke opbrengst aan de CliniClowns te schenken. Kaartjes voor het event zijn te koop voor €5,- via deze link. De toegang voor kinderen is gratis.

5. America’s Music: Een muzikale roadtrip door de Verenigde Staten

Louis Armstrong en Elvis Presley, iconen van de Amerikaanse muziek, nemen in de grootbeeldfilm van Greg MacGillivray een belangrijke plaats in. Rapper en soulzanger Aloe Blacc, bekend van nummers als I Need a Dollar, Avicii’s Wake Me Up en Carry You Home, volgt de reis van Armstrong van New Orleans naar Chicago en verder door de Verenigde Staten. Met zijn avontuurlijke solo’s, bluesy frasering en onnavolgbare improvisaties was de trompettist/zanger een revolutionair in de jazz en een van de invloedrijkste musici van de twintigste eeuw. Elvis groeide door zijn unieke geluid en stijl uit tot een internationale sensatie. Nog altijd bezoeken jaarlijks ruim 600.000 fans vanuit de hele wereld zijn huis Graceland in Memphis. Klik hier voor meer info.