Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: vijf leuke evenementen voor de komende periode.

1. Affordable Art Fair

Van 31 oktober tot en met 4 november kun je op de Affordable Art Fair werk van jong talent en oude bekenden bekijken. Je kunt je vragen stellen tijdens de Art Talks aan de deskundigen en veilingmeesters van Catawiki. Of ga mee met een Art Walk van Marie Claire van Schooten van het platform ‘BROWSE. BE INSPIRED. START COLLECTING’. Er is van alles te beleven! Klik hier voor meer informatie.

2. Festival Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân

Het afgelopen jaar was Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Nederland. Zo zagen we de indrukwekkende Reuzen van Royal de Luxe, kreeg de tentoonstelling Escher op Reis in het Fries Museum hele goede (inter)nationale recensies en lieten meer dan honderd Friese paarden tijdens megaproductie De Stormruiter. De hele maand november wordt dit gevierd met een ‘ReOpening’ waarin Friesland zichzelf opnieuw presenteert met een maand durend festival. Klik hier voor meer informatie.

3. GLOW Eindhoven

GLOW is een grote expositie door heel Eindhoven met zo’n 35 lichtkunstenaars uit binnen- en buitenland. Alle lichtkunstprojecten zijn met elkaar verbonden door een looproute. Het thema voor 2018 is Shadows & Light. Klik hier voor meer informatie.

4. Turn on the lights

Elk jaar opent de Bijenkorf de feestmaand op een spectaculaire wijze met hun lichttheathershow – met als hoogtepunt een spectaculaire vuurwerkshow. Echte koopjesjagers kunnen na de opening van Turn on the Lights genieten van een koopavond in de Bijenkorf, die speciaal deze avond tot 22.00 uur open is. Een goed moment om inkopen te doen voor de feestdagen!

5. Welcome to the Future

Welcome to the Future staat bekend om het jaarlijkse festival op en rond de groene heuvels van het Twiske vlakbij Amsterdam. Dit keer, op 24 november, een speciale indoor editie mét daglicht, drie podia en alle elementen van het buitenfestival. Er treden verschillende artiesten op uit binnen- en buitenland. Tickets kun je hier kopen.

