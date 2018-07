VIVA’s Vijf: 5x leuke hebbedingetjes voor op vakantie

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf leuke hebbedingetjes voor op vakantie in de spotlight.

1. Donut waterspel

Het is hoog tijd om niet gewoon lui in je favoriete opblaasbare eenhoorn rond te dobberen deze vakantie, maar ook eens wat actiefs te ondernemen. Speel het donut waterspel! Neem de 6 kleurrijke donuts, elk met een verschillende puntenscore, en 8 gekleurde balletjes. Denk aan bierpong, maar dan zonder bier en met kleurrijk donuts als drijvende mikpunten. Bikini aan, het water in, en spelen maar! Bestel het donut waterspel hier.

2. Zomercocktail strandlaken

Dit leuke zomercocktail strandlaken mag niet ontbreken tijdens jouw vakantie. Dit toffe strandlaken is bijvoorbeeld meer dan 150 cm lang, en komt met een praktische draagtas. Je kan het gebruiken op het strand, aan het zwembad of in het park. We love it! Bestel hem hier.

3. Drank Schimmer

Beschikbaar in 2 varianten – Rose Gold of Blue Pearl; de ene met framboos smaak en de andere met blauwe bosbes smaak. Beide zorgen voor een leuke glittering in je drankje, én een fruitige smaak. Te mengen met Prosecco, maar ook met bijvoorbeeld Gin Tonic of wodka. Bestel hem hier.

4. XXL bierpongset

Hét ultieme party accessoire – de XXL bierpongset. Met 6 bekers, elks met een inhoud van een halve liter (!), 6 balletjes, en een bord achter de bekers à la basketbal. Het idee erachter? Een verhoogde trefzekerheid garanderen opdat het bier nog wat vlotter kan stromen. Klinkt niet slecht, toch? Bestel hem hier.

5. Gloeilampjes

Wat dacht je van een setje ‘ordinaire’ gloeilampjes die je plots tevoorschijn kan toveren tijdens je vakantie met vriendinnen als je andere glazen op zijn? Stevige en stabiele gloeilampjes uiteraard, waar het elektrische deel vervangen is door je favoriete cocktail. Klinkt best leuk, toch? De gloeilampen glazen, vierdelige party redder bij uitstek. Inclusief herbruikbare rietjes en met een inhoud van 400 ml. Proost! Bestel ze hier.