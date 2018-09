VIVA’s Vijf: 5x leuke uitjes en evenementen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x leuke uitjes.

1. Staycation in eigen land: overnachten in designhotel Room Mate Bruno

Wie er even tussenuit wil in misschien wel de meest bruisende stad die ons land rijk is, kan terecht in Room Mate Bruno. Dit gloednieuwe hotel is zowat naast de beroemde Erasmusbrug gevestigd: perfect voor romantische wandelingen tussen alle indrukwekkende gebouwen én om de hoek van vrijwel alle Rotterdamse hotspots. Maar met een kakelvers bed, de krakende lakens en een regendouche blijf je eigenlijk liever in de prachtig ontworpen hotelkamer. En dat kan, want er is een ruime loungebar en een uitgebreid ontbijt tot het middaguur. Klik hier voor meer info.

2. Pop-up restaurant MOER op het Amsterdam Wine Festival

Op 28 t/m 30 september vindt het Amsterdam Wine Festival plaats en MOER is hierbij aanwezig! MOER is een duurzaam restaurant uit Amsterdam. In het restaurant staan groenten in het middelpunt en wordt er biologisch gekookt. Dat hoor je niet vaak! MOER gaat met een pop-upstand haar lekkerste gerechten op het festival verkopen. Als je besluit bij MOER te gaan eten, krijg je gratis wijnadvies en bij een bestelling van vier gerechten krijg je ook nog eens een voucher. Met dit voucher kun je op het zondagmiddag Bubbels & Oesters event bij MOER genieten van een half dozijn oesters! Ben jij een echte wijnliefhebber en drink je dit het liefst bij een lekker hapje eten? Dan is dit zeker wat voor jou. Verder kun je workshops en masterclasses volgen, genieten van live muziek en meer dan 300 soorten wijn proeven! Tickets zijn hier te koop.

3. Jouw hond een dagje verwennen

Het is alweer bijna Dierendag. Dat betekent dat het weer tijd is om jouw huisdier in het zonnetje te zetten! Heb je een hond als huisdier? Maak dan op 4 oktober een plekje vrij in je agenda. Het Kimpton De Witt Hotel organiseert namelijk een super leuk evenement; PAWty. Op deze dag wordt het hotel omgetoverd tot een wellness voor eigenaren en hun honden. Hierbij kun je denken aan massages voor de hond, hand treatments voor de eigenaar, dog yoga en aan het eind van de dag een speciaal menu uit restaurant Wyers en House Bar. De tickets zijn gratis en hier te bestellen. Donaties worden wel altijd gewaardeerd! En niet heel onbelangrijk: wil je een keer in het Kimpton De Witt Hotel overnachten? Dan zijn zowel jij als je hond meer dan welkom! De Kimpton Hotels zijn namelijk een van de meest diervriendelijke hotels van de wereld.

4. Sporten in een mooie omgeving

Zeg jij vaak dat je gezonder wilt leven en iets aan je conditie wilt doen, maar komt het er telkens niet van? Dan is dit nu hét moment om daar verandering in te brengen! Op 6 en 7 oktober vindt het nieuwe concept Healthy Fest Hotel plaats. Hotel van Oranje in Noordwijk aan Zee zal twee dagen lang in het teken zijn van sport en mind. Er zijn zes verschillende tracks; van gewichtheffen tot aan yoga. Genoeg keus dus! Elke track bestaat uit een combinatie van workouts, workshops, ontspanningssessies en lezingen van topsporters en motivators. Klik hier voor meer informatie over de tracks en kom erachter welke het beste bij jou past. Na het sporten kun je genieten van de duinen, het strand en de wellness activiteiten van het hotel.

5. Warming-up in de club

Rekken, strekken, de innerlijke ledematen opwarmen met een hapje en een drankje en de juiste mensen… Welkom bij de Warming Up! Hier piek je vroeg (dit wil je!) of warm je op voor de marathon sessie in de club. Elke vrijdag vanaf 20:00 warmen we op met de lievelings deejays uit Amsterdam! En elke week maak je kans op gastenlijst voor een andere club. Klik hier voor meer info.

