In juni, juli en augustus is ARTIS iedere zaterdag open tot de zon ondergaat. Je kunt picknicken in het gras, een curry halen bij de Hazelaar of pizza bestellen bij de buitenkeuken. Er zijn optredens van bekende artiesten en aanstormende muziektalenten (dit jaar o.a Jeangu Macrooy, Sofie Winterson, Tim Dawn en Benjamin Herman Trio), verschillende activiteiten in het park voor jong en oud en in het Planetarium zijn speciale voorstellingen te zien. Hoe heerlijk is dat!

Het Amsterdamse Bostheater is het stralend middelpunt van de zomer. De tribunes bieden gelegenheid om te picknicken en het zonovergoten terras van het Bosrestaurant is de plek om heerlijk te dineren. Midden in het Amsterdamse Bos komt iedereen samen om te genieten van wat op dat moment speelt. Het programma bestaat uit concerten, theater en kindervoorstellingen en produceert in samenwerking met een gerenommeerd gezelschap ieder jaar een productie die de hele zomer door te zien is in het openluchttheater!

Ashton Brothers is een door de internationale pers bejubelde variété-spektakelgroep. Muziek, acrobatiek, magie en halsbrekende toeren in de nok van het theater voerden de broers van Parijs tot Boedapest en van Toronto tot Berlijn. Grijp nu je kans om deze krankzinnige karavaan zelf te ervaren. Geen zintuig blijft onaangeroerd! Ashtonia is een ongekend avondvullend spektakel. Een kaartje is inclusief een drankje en maaltijd! De show is nog tot en met 16 juni te zien in Apeldoorn.

Deze zomer organiseert attractiepark Toverland sfeervolle avonden, waarbij het park elke woensdag en zaterdag van 17 juli t/m 17 augustus 2019 geopend is van 10:00 t/m 23:00! Het programma staat vol spraakmakende entertainmentacts en sensationele shows. Nadat de zon is weggezakt komt de magie van Toverland pas écht te voorschijn! Het park is dan extra feeëriek verlicht. Bovendien wordt elke avond afgesloten met een spetterende vuurwerkshow.

Dit jaarlijkse gratis openluchtfilmfestival staat garant voor zwoele zomeravonden met de mooiste films op groot scherm, strandstoelen, warme dekentjes, kampvuur en cocktails!