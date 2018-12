VIVA’s Vijf: 5x de leukste kerstballen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf leuke, originele kerstballen op een rij.

Tekstballon

Deze heerlijk, opvallende kerstbal is geen standaard model. Kerstballen die nét even anders dan anders zijn, sieren dit jaar menig kerstboom. De Wow-ballon is hier te koop voor € 10,95. Voor meer leuke kerstballen bij de Bijenkorf kun je hier kijken.

Mickey Mouse

Ben jij nog op zoek naar de finishing touch voor je kerstboom? Zoek niet verder, want jawel, er bestaan Mickey Mouse-kerstballen. Ze zijn te koop bij Primark.

Lama

Echte dierenliefhebber? Dan kan deze zeker niet ontbreken in je kerstboom. Een glazen kersthanger in de vorm van een lama. Love it! Je kunt ‘m hier voor € 2,50 bestellen.



Bron: Hema

Roze ui

Pak dit jaar eens uit met eten in je boom. Donuts, broccoli, rode pepers, uien: je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het in je boom hangen. Zo kun je hier een roze ui kopen voor € 8,99. Dat wordt een kerstboom om van te smullen.

Popcorn

Voor iedereen die kerst en zichzelf niet al te serieus neemt is er de popcorn-kerstbal. Goedkoop is-ie niet, maar zeker de moeite waard. Je kunt hem hier bestellen voor € 12,95. Voor meer leuke kerstballen van Vondels kun je hier kijken.