VIVA’s Vijf: 5x mooie initiatieven van wereldverbeteraars

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf mooie en bewonderenswaardige initiatieven in de spotlight.

1. Handgemaakte Hongaarse mandjes

FONOTT is een nieuw Nederlands merk dat superleuke mandjes verkoopt. Deze zijn handgemaakt in Hongarije volgens Hongaarse ambacht en onder goede arbeidsomstandigheden, enkel van natuurlijke materialen. Oprichtster Hajni Nagy is oorspronkelijk Hongaars, maar woont al circa tien jaar in Nederland. Vandaar dat zij zich met haar net gelanceerde merk voornamelijk op Nederlandse vrouwen richt. Extra leuk: dit soort tassen zijn deze zomer helemaal in, dus met zo’n mand loop je er nog fashionable bij ook. Klik hier voor meer info.

2. Koffiebrander start fonds voor bevolking in Guatemala

Op 3 juni 2018 werd Guatemala opgeschrikt door de heftigste uitbarsting van de Fuego-vulkaan sinds honderd jaar. Meer dan een miljoen mensen zijn getroffen door immense hoeveelheden as, lava- en modderstromen. Het dodental staat op 110 en er zijn nog steeds 197 vermisten. De meeste mensen in het getroffen gebied zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de koffieplantages in de regio. Koffiebrander, -importeur en -leverancier Single Estate Coffee Roasters heeft een fonds opgezet om bij te dragen aan de wederopbouw van de plantages en de huizen die verloren zijn gegaan. Klik hier voor meer info en om je steentje bij te dragen.

3. Vier de vrijheid tijdens de Levendenherdenking Zwarte Cross en Amnesty International organiseren op vrijdag 13 juli om klokslag 20.00 uur de Levendenherdenking. Aan de op dat moment aanwezige 65.000 bezoekers van het meest luidruchtige festival van Nederland wordt gevraagd om vijftig seconden stil te zijn, gevolgd door tien seconden luid gejuich. Tijdens dit moment eren de bezoekers hun leven en dat van hun naasten, in vrijheid. Het festival en Amnesty International willen met de Levendenherdenking op een positieve en ludieke manier aandacht vragen voor de vrijheid, aangezien deze niet vanzelfsprekend is. 4. Bewust ontbijten met de Ontbijtchecker In samenwerking met het Diabetes Fonds heeft ontbijtgranenmerk Quaker een vergelijkingssite voor ontbijtproducten gelanceerd: www.ontbijtchecker.nl. Hier kunnen consumenten terecht om zelf verschillende ontbijtopties te vergelijken op o.a. suiker, vetten en vezels. Het initiatief is een reactie op de groeiende behoefte bij consumenten aan heldere informatie over voedingswaarden in het algemeen, en suiker in het bijzonder. 5. Speciaal ontworpen tassen voor vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt Vandaag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Speciaal voor deze dag slaan designer Omar Munie en Whocares (een initiatief van CARE Nederland) de handen ineen. Omar Munie heeft 35 unieke tassen ontworpen om aandacht te vragen voor de positie van vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. De tassen zijn geïnspireerd op de Marhaban T-shirts , waarmee Nederland in 2016 vluchtelingen welkom heette. Tijdens deze actie gingen tientallen bekende Nederlanders op de foto met het shirt. De eerste twee tassen werden op woensdag 20 juni uitgereikt aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.