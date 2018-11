Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf nieuwe bioscoopfilms op een rij.

1. All you need is love

Te zien vanaf 6 december

Maarten ter Horst, de presentator van het populaire tv-programma All you need is love, verdwijnt op de vooravond van de befaamde kerstspecial. Maarten is zijn geloof in de liefde kwijtgeraakt. Tien maanden eerder verloor hij zijn vrouw Madelief, de liefde van zijn leven. Hij stapt zonder dat zijn redactie het weet op het vliegtuig en vlucht naar de Schotse hooglanden voor een wandeltocht, een ode aan zijn overleden vrouw. Ondertussen zoeken zijn producer Olav, assistent Japie en voltallige redactie wanhopig naar een nieuwe host.

Bekijk hieronder de trailer:

2. Second act

Te zien vanaf 20 december

Jennifer Lopez is weer terug te vinden op het witte doek als de 40-jarige Maya. Zij is een zeer succesvolle assistent-manager bij een lokale supermarkt. Maar wanneer haar een positie als filiaalmanager wordt geweigerd omdat zij geen diploma heeft, zinkt de moed haar in de schoenen. Als ze door een vergissing mag solliciteren voor een topfunctie bij een multinational van verzorgingsproducten, weet zij de CEO te overtuigen dat zij de geschikte kandidaat is. Met torenhoge verwachtingen en een levensstijl waar ze altijd al van droomde, moet Maya bewijzen dat ervaring misschien wel waardevoller is dan een diploma.

Bekijk hieronder de trailer:

3. Replicas

Te zien vanaf 3 januari

De synthetische bioloog Will Foster verliest zijn gezin in een auto-ongeluk. Hij wil proberen hen terug tot leven te brengen en gaat hiervoor tot het uiterste. Zelfs als het betekent dat hij zowel een door de overheid gecontroleerde laboratorium als de politie en de fysieke wetmatigheden tegen zich heeft.

Bekijk hieronder de trailer:

4. Ben is back

Te zien vanaf 10 januari

Het leven van Holly Burns wordt helemaal op zijn kop gezet wanneer haar zoon Ben, terug naar huis komt op kerstavond. Ze ontdekt dat hij nog steeds gevaarlijk is voor de familie en wordt hierdoor gedwongen om in de komende 24 uur in te grijpen. Zo niet gaan ze allen mee ten onder.

Bekijk hieronder de trailer:

5. A dog’s way home

Te zien vanaf 31 januari

A dog’s way home vertelt het hartverwarmende avontuur van Bella. Bella is een hond die gescheiden raakt van diens eigenaar Luke, een student geneeskunde en vrijwilliger in een ziekenhuis. Ze dient een reis van 400 mijl af te leggen om thuis te komen en weet onderweg vele harten te stelen.

Bekijk hieronder de trailer:

Beeld: YouTube