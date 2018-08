VIVA’s Vijf: 5x de nieuwste heerlijke snacks

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf keer de nieuwste heerlijke snacks in de spotlight.

1. De kaasbitterbal

Dé borrelsnack van deze zomer ligt sinds deze week in de JUMBO en Albert Heijn. Een Old Amsterdam bitterbal, gelanceerd door Kwekkeboom Oven. Je snapt ‘m al: een krokant korstje, gevuld met een stevige, kruidige ragout (zonder vlees) – zoals die hoort te zijn – verrijkt met de karaktervolle oude kaas van Old Amsterdam. Match made in heaven. Nog een voordeel: hij is eenvoudig te bereiden in de oven of Airfryer, zónder te frituren dus. Guilty pleasure alert!

2. Oppo Ice-cream lanceert nieuwe smaak: Choc Chip Cookie Dough

Na jaren van testen en proeven hebben de makers van Oppo hun nieuwste smaak gelanceerd: Choc Chip Cookie Dough! Oppo ontwikkelde deze populaire ijssmaak in een gezondere variant, gemaakt van verse melk, kokosolie en stevia. Deze nieuwste Oppo smaak heeft tot 60% minder suiker en calorieën dan bestaande Cookie Dough varianten. Een halve beker, ofwel een gemiddelde portie, bevat slechts 199 calorieën.

3. De chocolade pizza van Domino’s

De choco-lotta pizza is speciaal ontwikkeld ter ere van de 250e winkel. Domino’s chef Tyla Robinson vertelt: “tot voor kort hadden we alleen hartige pizza’s op het menu. Chocolade pizza bestaat natuurlijk al langer, maar we wilden de beste chocolade, die zowel warm als koud super lekker is.De choco-lotta pizza is wat kleiner van formaat en lekker als tussendoortje of als nagerecht. De choco-lotta is voorgesneden in vier stukken waardoor de pizza ideaal is om te delen. Verkoopprijs is €3,50.

4. McFlurry Strawberry Cheesecake

Na de super mega lekkere McFlurry karamel-zeezout, komt McDonalds nu met een nieuwe smaak: McFlurry Strawberry Cheesecake. Nu verkrijgbaar bij McDonalds. Yes!

5. BBQ-gerecht met Tony’s Chocolonely en Licor 43

Slagerij Aad van Eijk uit Voorschoten zet een barbecuerecept met banaan, Tony’s Chocolonely én Licor 43 online en gaan compleet viral. Het recept luidt als volgt: snij de banaan open, prop er zoveel mogelijk Tony Chocolonely karamel-zeezout en een scheutje Licor 43 in, grill het geheel 10-15 minuten en tada: je hebt een heerlijk toetje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.