Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de beste producten om de ochtend mee door te komen.

Dear goodmorning

De Antwerpse start-up Tamashi heeft zijn eerste drinkklare ontbijt gelanceerd, namelijk Goodmorning. Goodmorning is bestemd voor iedereen die ’s ochtends weinig tijd heeft maar toch belang hecht aan een volwaardig ontbijt. Goodmorning is beschikbaar in vanille- en koffiesmaak en bevat onder andere kokosmelk, erwtenproteïne, vezels, gezonde vetten, vitamines en mineralen. Het plantaardige drankje is volledig melk-, lactose-, gluten- en sojavrij en bovendien geschikt voor veganisten.

Nieuw assortiment Starbucks producten om thuis van te genieten

Het nieuwe assortiment koffieproducten bevat een verscheidenheid aan kenmerkende Starbucks-melanges en single-origin koffies, evenals een selectie klassieke dranken zoals Caramel Macchiato en Cappuccino. Al deze producten zijn gemaakt met hoogwaardige Arabica-koffie, die verantwoord is geteeld door boeren in ’s werelds beste koffiegebieden. Goede manier om je ochtend mee te beginnen!

Rose Quartz Crystal Face Roller

Het is een hele mond vol, maar in gewone termen verkoelt, verstevigt en ontvet deze gezichtsroller de huid. Ideaal voor als je een kort nachtje hebt gehad en je een slaaphoofd hebt. Door ’s ochtends even over je huid te roller kom je weer stralend voor de dag. Je kunt de roller hier bestellen.

mymuesli

mymuesli is wereldwijd de eerste startup waar jij je eigen lievelingsmuesli kan samenstellen uit meer dan 80 biologische ingrediënten en 566 biljard variatie-mogelijkheden. De lievelingsmuesli van iedereen, 100% biologisch en zonder toevoegingen. Klinkt dat als een goede start van de ochtend of niet? Ook glutenvrije opties!

Collageen oogmasker tegen wallen

En mochten de koffie en een goed ontbijt niet werken om je vermoeidheid te verbloemen, dan kun je deze oogmaskers nog proberen. Leg de oogpads een half uurtje onder je ogen en het resultaat is na enige herhaling al snel zichtbaar! Dit oogmasker is van collageen. Een stofje wat huidveroudering en rimpels tegengaat. Het is dus niet alleen om wallen weg te werken, maar ook veroudering van je huid tegen te gaan. Een 2-in-1 product dus!

