VIVA’s Vijf: 5x producten zodat je helemaal klaar bent voor de zon

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x producten zodat je helemaal klaar bent voor de zon.

Gladde benen

Het zonnetje laat zich weer wat vaker zien, dus dat betekent dat het tijd is voor jurkjes! Gillette Venus breidt het assortiment uit met een nieuw product: Venus Platinum Extra Smooth. Het handvat is van metaal, waardoor je hem niet vaak hoeft te vervangen en hij heeft een tijdloze look & feel. Die wil je hebben. Nu te koop bij Etos en Kruidvat voor € 17,99.

Bescherming

Belangrijk is om je huid goed te beschermen, want hoe heerlijk het ook is, de huid krijgt flink wat te verduren door al die zonnestralen. Ook belangrijk: de zonverzorging en After Sun van HEMA zijn vanaf nu ook 100% vegan. HEMA Sun Care is verkrijgbaar vanaf € 1,75 in de winkel of via hema.nl.

Weg met vlekjes

Blootstelling aan de zon is een van de belangrijkste oorzaken van het ontstaan van pigmentvlekken. En dat willen we natuurlijk niet. Daarom lanceert Eucerin een nieuwe formule tegen hyperpigmentatie. Al vanaf twee weken is het resultaat zichtbaar! De lijn bestaat uit vier producten en is hier te koop vanaf € 17,99.

Gekleurde flipflops

Elk seizoen komt Havaianas met een nieuw kleurenpalet om in te spelen op de huidige trends. De slippers zijn verkrijgbaar in alle kleuren van de regenboog, maar de collectie bevat ook diverse zomerse prints. Ze geven je een heerlijke zomergevoel! Eigenlijk kan je er nooit genoeg hebben. Je kunt ze kopen bij onder andere Zalando, Omoda, de Bijenkorf en Bol.com.

Vlekkeloos de lente in

In de overgang van de winter naar de lente kunnen we vaak wel wat hulp gebruiken om een mooi kleurtje te krijgen en houden. Help jezelf een handje met de Kruidvat zelfbruiningsproducten om de melkflessen te doen verdwijnen. De producten zijn te koop in de winkel vanaf € 3,99.

