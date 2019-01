VIVA’s Vijf: 5x leuke evenementen tijdens de saaie wintermaanden

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x leuke evenementen tijdens de saaie wintermaanden.

1. Vrienden van Amstel Live

Elk jaar opnieuw wordt er een fantastische show weggegeven bij de Vrienden van Amstel Live. Dit jaar opent de grootste Amstelkroeg van Nederland voor de 21ste keer haar deuren op 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, en 18 januari. Wees er snel bij, want de kaartverkoop gaat erg hard. Amstel.nl

2. All You Need Love

Deze Nederlandse romcom is perfect om even te ontsnappen aan het grauwe weer. Het verhaal gaat over Maarten ter Horst, de presentator van het populaire tv-programma All you need is love. Hij verdwijnt op de vooravond van de befaamde kerstspecial. Maarten is zijn geloof in de liefde kwijtgeraakt. Tien maanden eerder verloor hij zijn vrouw Madelief, de liefde van zijn leven. Hij stapt zonder dat zijn redactie het weet op het vliegtuig en vlucht naar de Schotse hooglanden voor een wandeltocht, een ode aan zijn overleden vrouw. Ondertussen zoeken zijn producer Olav, assistent Japie en voltallige redactie wanhopig naar een nieuwe host.

Bekijk hieronder de trailer.

3. Ice*Amsterdam

Vind je de wintertijd geweldig? Bezoek dan tot en met 3 februari het ijsparadijs in Amsterdam. Deze winter werd het (nog) niet koud genoeg om op natuurijs te schaatsen, maar dat neemt de pret niet weg. Ice*Amsterdam, te vinden op het Museumplein in Amsterdam, is de perfecte schaatsbaan om het winterse gevoel en de cozy feestdagensfeer toch te beleven dit jaar.

4. Soof De Musical

Soof De Musical is gebaseerd op de succesvolle bioscoopfilm Soof. De keuken van Soof draait midden op het podium waardoor je heel dicht bij het verhaal komt. Tijdens het kijken krijg je ook nog eens twee hapjes geserveerd. Bekijk voor tickets de website. soofdemusical.nl

5. Amsterdam Light Festival

Elk jaar verlichten kunstenaars van over de hele wereld samen de grachten in Amsterdam tijdens het evenement. Je kunt de routes zowel varend, fietsend als wandelend bewonderen. Ook kun je een tour boeken om de lichtkunstwerken te zien. Bekijk de website voor praktische informatie en tickets. amsterdamlightfestival.com

