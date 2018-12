Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de vetste plekken om dit jaar oud & nieuw te vieren in Nederland.

1. Tiktak New Year’s Eve

Bij deze grote dance events kan je dansen op de muziek van bijvoorbeeld Lil Kleine, Broederliefde, Boef en The Partysquad. Hier zal je geen moment stilstaan. Dit event is in Amsterdam, Breda, Groningen, Rotterdam én Utrecht. Tickets kun je hier kopen.

2. Girls Love DJ’s

Met oud & nieuw organiseert Girls Love DJs een feest in AIR Amsterdam. Een dosis party en een flinke extra extra portie glitters zorgen ervoor dat je 2019 knallend in gaat samen met je vriendinnen. Deze editie staat Girls Love DJs voor, op en behind the decks. Daarnaast komt hitact SFB langs voor een live optreden. Klik hier voor meer informatie.

3. NYE Glitterfest

Met oud & nieuw glitter je de nacht door tijdens: NYE Glitterfest! Lekkere meezingers, bubbels en heel veel glitters. Heb jij zin om oud & nieuw hier door te brengen? Tickets kun je hier kopen.

4. MEET ME BACKSTAGE

Meet Me Backstage, een gloednieuw globaal concept, zal zijn eerste editie houden in de Onderzeebootloods, een gigantische rave-podium in Rotterdam. Wanneer je toch in Rotterdam bent, kun je ook gelijk meegenieten van het Nationale Vuurwerk. Je kunt hier toch tot acht uur s‘ochtends door feesten. Tickets kun je hier kopen.

5. Puur oud en nieuw

Op de Lammermarkt in Leiden komt een grote circustent te staan, waar je oud en nieuw dansend in kunt gaan. De muziek die je kunt verwachten: house en classic hits. Nieuwsgierig? Klik hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.