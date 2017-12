VIVA’s Vijf: van de parfum van Akke Marije tot de Heineken Magnum fles

It’s Me Akke Marije Eau de Parfum. Het parfum is vrouwelijk en subtiel. Akke Marije won in 2016 HNTM en bracht dit parfum uit, wat aansluit op haar kijk op het leven waarin vreugde en vrijheid centraal staan. Het parfum heeft een zachte geur van jasmijn, oranjebloesem, iris en patchouli en vanille. De combinatie hiervan zorgt voor een licht parfum dat door elke vrouw gedragen kan worden. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar de stichting Lucero, die opkomt voor het welzijn van verwaarloosde paarden.

4. F*cking strong coffee: verrekte sterkte koffie

Laten we toch gewoon zeggen waar het op staat: deze koffie is gewoon […] sterk. Zoals koffie […] zou moeten zijn. Tenslotte moet hij ook wat doen, namelijk de kleine grijze cellen en ook de bloedsomloop op gang brengen, voor al, als het gisteren toevallig […] laat is geworden. Dan helpt al die […] “decafé”- en “double-decafé”-onzin namelijk echt helemaal niks. (Dan vraag je je toch af welke zin koffie zonder cafeïne heeft, of niet?) Maar wij moeten eerlijk gezegd toch al niet veel van deze typische […] nieuwerwetse uitvindingen hebben.

5. De Durex Play Box t.w.v. € 37,95 voor € 24,95

Willen jullie elkaar eens extra verwennen? Bestel dan nu de tjox box vol spannende Durexproducten, zoals leuke speeltjes en stimulerende pleasure gels. Vuurwerk gegarandeerd! Bestel hem hier.