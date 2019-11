VIVA’s Vijf: 5X de leukste date ideeën

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de leukste date ideeën voor jullie samen. Terrassen bij IJver In het historische hart van de NDSM werf vind je IJver. Een warm industriële horecazaak met felle kleuren en veel planten waar je op elk moment van de dag terecht kunt. Knusse zithoekjes, afsluitbare ruimtes en meer dan 100 soorten bier op de kaart. Je moet wel even zoeken naar IJver want het zit namelijk verstopt in de 100-jaar oude NDSM-Loods. Door de locatie van IJver in deze loods hebben zij de mogelijkheid gekregen om twee type terrassen te creëren; een kleurrijk terras op de werf en gezellig terras in de loods zelf. Zo kan je het hele jaar door op het terras zitten, heerlijk toch? Bekijk hier de kaart. Sjoelen bij Floor17 Er kan nu bij Floor17 op 85 meter hoogte XL gesjoelt worden, mét adembenemend uitzicht over heel Amsterdam. Het hotel, dat tot voor kort nog Ramada Apollo Hotel heette, heeft recentelijk een rebranding ondergaan en omgedoopt tot Leonardo Hotel Rembrandtpark. New Name, New Game dacht het hotel en introduceert vanaf vandaag XL Rooftopsjoelen op het dakterras van Floor17 waar vorig jaar nog het Winter Curling plaatsvond. Reserveren kan hier.

Films kijken bij IFFR International Film Festival Rotterdam (IFFR) vindt dit jaar plaats van woensdag 22 januari tot en met zondag 2 februari 2020. Twaalf dagen lang is Rotterdam de spannende, mondiale filmhoofdstad met de nieuwste speelfilms, documentaires, korte films, tentoonstellingen, optredens, masterclasses & talks. Ook dit jaar zijn er weer speciale themaprogramma’s op het festival waarbij kunst, (nieuwe) media en film samenkomen. Daarnaast is festivalhart De Doelen dé ontmoetingsplek voor een hapje en drankje en zijn er live performances, debatten en Q&A’s met filmmakers en acteurs. Elke filmavond wordt afgesloten met Club IFFR, een groot feest met Rotterdamse DJ’s in Theater Rotterdam Schouwburg. Bekijk hier de website.

Eten bij Persijn De Hollandse keuken, daar mogen we trots op zijn! Want ja, wie kan nou tippen aan de stamppot van je moeder? Persijn waarschijnlijk. Bij deze Dutch Eatery in het Amsterdamse Amstelkwartier eet je prachtige gerechten, gemaakt van lokale producten die meedeinen met het seizoen. Denk aan de signature tomaat gevuld met Groningse mozzarella en basilicum uit eigen kas. Of de Hollandse ceviche met harder, niet gegaard in limoen of citroen, maar in duindoornbessensap van de Nederlandse kust. En ook stamppot dus, maar wél met een vernieuwende twist. Persijn heeft nu een gloednieuw menu, kijk op persijn.nl en maak je reservering.