VIVA’s Vijf: de leukste to do’s in Amsterdam

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de leukste to do’s in Amsterdam.

Hendrick’s Hotel

Aan de historische Prins Hendrikkade in het hart van bruisend Amsterdam ligt het hotel The Hendrick’s. Het prachtige hotel is vernoemd naar Prins Hendrik. En goed nieuws! Met de code VIVA10 krijg je 10% korting!

Gin Mare

In juli slaat Gin Mare de handen ineen met Restaurant Daalder & De Artiesten. Bij Groovy Tables by Gin Mare zal een geweldig zesgangenmenu geserveerd worden door Dennis Huwaë, gecombineerd met heerlijke cocktails en live entertainment. Reserveer een tafel via de site!

ARTIS Zomeravond

In juni, juli en augustus is ARTIS iedere zaterdag open tot de zon ondergaat. Je kunt picknicken in het gras, een curry halen bij de Hazelaar of pizza bestellen bij de buitenkeuken. Er zijn optredens van bekende artiesten en aanstormende muziektalenten en verschillende activiteiten in het park voor jong en oud.

Masters of Wine

Wanneer krijg je nou de kans om een ontelbaar aantal topwijnen te proeven? De Amsterdamse wijnbar Shiraz maakt dit voor een mogelijk! Van 25 tot en met 30 juni staan er dagelijks meer dan 500 topwijnen open in The College Hotel in Amsterdam tijdens het Masters of Wine event. Time to have some wine!

nNea

Onlangs is de nieuwe lijst van de vijftig beste pizzarestaurants van Europa verschenen en in dat rijtje heeft nNea in Amsterdam een plekje gekregen. Ook leuk: het kost je geen klauwen met geld om er een pizzaatje te bestellen; voor een bedrag van zo’n 14 euro heb je er al één op je bord liggen!

