Viva’s vijf: 5X de leukste evenementen in de maand oktober

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de leukste dingen die je kunt doen in de maand Oktober. Dagje Efteling vanaf je bank Efteling heeft iets nieuws en het begint met een ‘a’. En nope, het is geen attractie. De Efteling Kids App is hier. Download gratis de sprookjesachtige, veilige Efteling Kids app. Geniet elke dag van video’s, verhaaltjes, spelletjes, puzzels en kleurplaten van je vriendjes uit de Efteling. Of waan je in het park door te klikken op een van de vele attracties. Met deze vrolijke kids app is de wereld van sprookjes nooit ver weg!

Bezoek een Middeleeuws Kasteel

Wie heeft er nou niet gedroomd van een verblijf in een echt middeleeuws kasteel? Compleet met massieve stenen muren, een ophaalbrug en een hoge ronde toren. Ooit stonden de kastelen op een hooggelegen heuvel als verdedigingsmethode, maar vandaag de dag is deze hoge ligging de perfecte gelegenheid om te genieten van een adembenemend panorama met dorpjes en bergen. Met Halloween in het vooruitzicht en alle spooktaculaire gedachten, heeft Holidu, de zoekmachine voor vakantiehuizen besloten om de meest mysterieuze middeleeuwse kastelen voor je op een rij te zetten. Klaar voor een unieke en gruwelijke overnachting in oktober?

Ga aan bord op de Discoboot

Reis mee terug naar je jeugd met de beste Disco die er bestaat. In onze retro boot waan je je terug in de jaren 70 en 80. We staan klaar met een welkomstdrankje en trakteren op typische hapjes uit die jaren. De nootjes en Nibbits staan op tafel en speel een spelletje op de Atari computer. Dans op de beste disco hits op de dansvloer met onze DJ of kies je eigen muziek in onze Silent Disco area. Bestel hier je tickets

Bekijk de serie Friends op het grote doek

Op zondag 20 oktober is het zover! Dan kunnen we eindelijk de hitserie Friends bekijken op het grote doek! Op zondag 22 september 2019 was het precies 25 jaar geleden dat de allereerste aflevering van de serie Friend werd uitgezonden. Om dit te vieren worden de meest iconische afleveringen, exclusieve interviews en nog nooit eerder vertoonde beelden vertoond in de bioscoop! Haal hier je tickets

Lekker griezelen bij Walibi Fright night

Halloweenfans hebben dit jaar extra veel (on)geluk. Want dit jaar maak je kennis met de verschillende insane persoonlijkheden van Eddie de Clown die in zijn hoofd strijden om de macht. Deze editie van Halloween Fright Nights heeft 4 gruwelijke nieuwe Scare Zones, waaronder de gloednieuwe thuisbasis van Eddie: Festival of Freaks. Waar monsters, freaks en andere engnekken je tot wanhoop drijven. Blijf continu achterom kijken, want Eddie is watching you. Koop hier je tickets