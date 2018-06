VIVA’s Vijf: van foodfestival van eigen bodem tot het last minute vaderdagcadeau

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. Het meest eigentijdse foodfestival van eigen bodem

Dit weekend is het dan zover. Op 15, 16 en 17 juni vindt het allereerste VEGGIE festival plaats op de NDSM-werf in Amsterdam. Elke dag vlees eten is niet meer van deze tijd, daarom wil VEGGIE festival de harten veroveren van alle foodlovers met een fantastische VEGGIE food line-up, waar je zelfs doorgewinterde vleeseters voor wakker kunt maken. Want VEGGIE is the future, en dat smaakt fantastisch! Klik hier voor meer info.

2. Sissy-Boy organiseert een Summer Night Market

Dit jaar organiseert Sissy-Boy de eerste echte Summer Night Market op donderdagavond 28 juni in Amsterdam-Noord. Het wordt de ultieme Sissy-Boy avond, de markt vindt namelijk deels plaats op het Sissy-Boy hoofdkantoor – het creatieve hart van Sissy-Boy. De Summer Night Market is aan het zonnige IJ, waar de Sissy-Boy Daily en Hangar zorgen voor drinks en bites. Klik hier voor meer info.

3. Drink een drankje in de zon en ga met schone was weer naar huis

Aan het einde van het weekend kan wassen nog weleens het zoveelste klusje op je lijst zijn. Wat als je kan genieten van de zon en een drankje op het terras, terwijl ondertussen jouw was gedaan wordt? Komend weekend is dat mogelijk: in Amsterdam bij Cafe De Tulp vind je dit weekend namelijk eenmalig het ‘Wasterras’. Iedereen kan hier tussen 12:00 – 18:00 terecht om te ontspannen op het terras en tegelijkertijd de was te laten doen. Klik hier voor meer info.

4. Komkommer de nieuwe crypto?!

Nadat een stukje computercode de financiële markt op zijn kop zette, is het een groente die economen doet speculeren en ijsberen. Lang, groen, verrukkelijk. Is komkommer de nieuwe bitcoin? Wel volgens De Marktkantine. De Amsterdamse club speelt in op aanhoudende geruchten en accepteert op 14 en 15 juni komkommers als geldig betaalmiddel. Een selecte testgroep betaalt twee dagen met het ‘groene goud’ in de tuin van de club, pop-up bar De Komkommerkantine. De koers van de komkommer wordt op dit moment geschat op één Hendrick’s Gin & Tonic. Klik hier voor meer info.

5. Last minute vaderdagcadeau

HEMA lanceert deze week in alle winkels en op de webshop een nieuw assortiment met wijn-cadeauverpakkingen. Vanaf nu staan maar liefst negen verschillende wijnen voor elke gelegenheid met een bijpassende, feestelijke ‘echt HEMA’ verpakking in de schappen. Al voor €9 heb je een mooi vormgegeven en lekker cadeau dat je niet eens meer hoeft in te pakken. Met dit permanente winkelschap voor cadeauwijnen wil HEMA zich onderscheiden door het bieden van gemak, design en snelheid.