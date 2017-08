VIVA’s Vijf: Get creative!

De leukste do-it-yourself projecten, kunstzinnige evenementen en inspirerende items voor een creatieve week, volgens de VIVA-redactie.

Panda mok met koekjeshouder

Bij de echte creatievelingen beginnen de ideeën pas te komen nadat ze ’s ochtends hun kopje zwarte goud hebben binnen gegoten. En de beste manier om koffie te drinken is met een motiverende mok. Deze panda geeft je nog even die extra boost met zijn koekjeshouder.

Koop hem op urbanoutfitters.com

Imagine. Shoot. Create.

Wil jij dat je foto’s net wat extra’s meegeven dan alleen een filter? Instagramfenomeen Annegien Schilling laat in haar boek zien hoe je bijzondere foto’s maakt die de verbeelding triggeren. Op haar dertiende begon ze het Instagramaccount fetching_tigerss, waarop ze surrealistische zelfportretten deelt. Inmiddels heeft ze wereldwijd meer dan 1 miljoen volgers, en werd ze in 2016 verkozen tot jongere van het jaar.

Bestel het boek hier voor €20,-

DIY: Marbled Mugs

Je hebt ze vast wel in huis: een stel witte mokken of ander servies zonder enige uitstraling. Met deze tutorial geef je eenvoudig je eigen draai aan je servies. Het enige wat je nodig hebt is nagellak (felle kleuren en geen ‘quick dry’!), een tandenstoker en een plastic bakje. De volledige tutorial vind je hier.

Swan Markets

Ben je zelf nou niet zo kunstzinnig aangelegd, maar wil je wel graag kunst in huis hebben? Bezoek dan eens een van de vele Swan Markets in Nederland. Dit is een markt waar je creatieve ondernemers kunt supporten door hun werk te kopen. Naast kunst zijn er vaak ook nog stands met lekkere hapjes of lokale lekkernijen, plus bandjes en vermaak voor de kids zoals een springkussen.

Binnenkort is er weer een Swan Market in Den Haag (13 augustus): bekijk alvast de website

Zelf bier brouwen

Na al dat harde werk heb je wel een biertje verdient. En die smaakt nog lekkerder als je hem zelf gebrouwen hebt. In dit pakket zit alles wat je daarvoor nodig hebt, en kun je kiezen of je een Ale of Porter maakt. Of je volgt je eigen recept, om in de ‘creative flow’ te blijven.

Bestel het pakket op Radbag.nl

