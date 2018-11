VIVA’s Vijf: heerlijke parfums

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf heerlijke parfums op een rij.

1. Ariana Grande – Cloud

Ariana Grande heeft haar nieuwe geur Cloud uitgebracht. Het ontwerp van het parfumflesje past perfect bij de naam: hij is namelijk blauw met wit en heeft de vorm van een wolkje. Cloud is een dromerig geurtje met lavendelbloesem, sappige peren en bergamot. En de mix van kokosnootcrème met zoete praliné-noten en de exotische geur van vanilleorchidee wakkeren je zintuigen aan.

2. Dolce & Gabbana – The Only One

Dolce & Gabbana The Only One is een geur die voor vrouwelijkheid staat. Deze parfum is bedoeld voor de vrouw die graag in het middelpunt staat en bij wie de vreugde ervan afstraalt. Het flesje heeft een simpel, maar strak ontwerp. De inhoud van de parfum heeft een perzikentint; deze staat voor de warmte die de vrouw met zich mee draagt. Dolce & Gabbana The Only One bestaat uit een bijzondere combinatie van koffie en viooltjes, wat zorgt voor een frisse bloemige geur.

3. Huda Beauty – KAYALI MUSK

Huda Kattan, de voormalige beauty blogger en make-up artist, is nu een succesvolle zakenvrouw. Ze heeft haar eigen cosmeticalijn ‘Huda Beauty’. Deze is uitgebreid met een prachtige parfumcollectie, geïnspireerd door invloeden uit het Midden-Oosten. Eén van de parfums is ‘KAYALI MUSK’, gemaakt van jasmijn, fresia, lotusbloem, sandelhout en verschillende musks. Het is een warme, vrouwelijke geur die voor kracht en vertrouwen staat.

4. CHANEL N°5

Elke vrouw kent de iconische parfum CHANEL No. 5. Het is een echte klassieker en heeft een bloemige geur. CHANEL N°5 is elegant, verleidelijk en tijdloos; ideaal voor elke gelegenheid. Er is speciaal voor de kerstdagen een limited-edition uitgebracht. Het design is voor het eerst in een nieuw jasje gestoken; de parfum heeft dit keer een flacon van dieprood glas.

5. Jimmy Choo – Fever

Fever is een parfum met een betoverende, bloemige geur. De parfum is gemaakt van zwarte pruimennectar, lychee, grapefruit en geroosterde amandelnoten. Het is een sensuele geur; perfect voor een avondje uit. Fever is vooral bedoeld voor glamoureuze vrouwen die de hele nacht kunnen dansen. Heb jij wilde plannen voor het weekend? Dan is deze parfum daar perfect voor!

Beeld: Instagram