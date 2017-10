VIVA’s Vijf: van Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa tot ADE

De nieuwste producten, hotels en hebbedingen die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

Leeuwarden-Fryslân is in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa

Een jaar lang laten ze zien hoe de Friezen het leven vieren en daarbij een hoe ze met lef onze kop boven het maaiveld uitsteken om hun eigenwijze manieren grenzeloos aan de wereld te laten zien. Cultuur is dus niet het doel, maar het middel. Het landschap is het podium en iedereen is uitgenodigd. Klinkt als een leuk uitje! Kijk voor meer informatie op de website.

Stepkoffer

Reizen wordt veel leuker én sneller met deze stepkoffer. In een handomdraai tover je de trolley om in een step en sjees je razendsnel naar de paspoortcontrole en gate. De step is voorzien van een rem op het achterwiel en de koffer heeft een inhoud van 21 liter. Door de meeste luchtvaartmaatschappijen wordt de stepkoffer geaccepteerd als handbagage en kun je al steppend instappen! De Penn step trolley kost €157,95 en is te verkrijgen op bol.com.

Hotel blooming

Wil jij er even helemaal tussenuit om zen te worden, zonder te hoeven afreizen naar een ver oord? Dan moet je bij hotel blooming in het Noord-Hollandse Bergen zijn. Omringd door prachtige bossen en zingende vogels kan je je bijna niet voorstellen dat je eigenlijk hartstikke dicht bij de Randstad bent. Het hotel – dat zowel een zwembad als sauna bevat – wordt niet alleen omringd door groene natuur: ook het strand (Bergen aan Zee) is om de hoek. Daar heeft blooming een hooggewaardeerd strandpaviljoen waar je van ontbijt tot lunch terecht kunt.

Amsterdam Dance Event

ADE staat weer voor de deur. Een evenement waar menig dance liefhebber flink uit z’n dak gaat, en waar Amsterdammers hartstikke trots op zijn. En terecht: DJ’s en muziekliefhebbers van over de hele wereld komen naar onze hoofdstad om een aantal nachtjes door te halen. Natuurlijk zijn er te veel festiviteiten om op te noemen en hebben veel mensen al kaarten voor hun favoriet weten te bemachtigen. Voor een compleet overzicht kun je terecht op de officiële ADE-website.

Laptop sticker marble

Ook je laptop verdient een beetje liefde. Met deze fashionable laptop sticker van MIM pimp je je laptop tot een uniek exemplaar! Deze laptopsticker is te verkrijgen op www.myinteriormusthaves.com

